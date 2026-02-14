صادرات غیرنفتی سمنان به ۴۳ کشور رسید؛ رشد ۸ درصدی در وزن

مرتضی حاجیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ از گمرکات رسمی استان سمنان یعنی سمنان، شاهرود و منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، ۳۷۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۰۱ میلیون دلار صادرات انجام شده است، تاکید کرد: ۴۳ کشور دنیا میزبان این کالاها بوده اند.

وی با اشاره به افزایش کشورهای میزبان کالاهای تولیدی استان سمنان نسبت به سال های گذشته افزود: عراق، افغانستان، ترکیه، روسیه و ... بیشترین میزان واردات کالاهای تولیدی استان سمنان را در ده ماهه امسال داشته اند.

مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه میزان صادرات کالاهای استان طی ده ماهه امسال از لحاظ وزنی در قیاس با مدت مشابه سال گذشته هشت درصد رشد داشته است، گفت: از لحاظ ارزش دلاری نیز شاهد رشد هفت درصدی صادرات استان سمنان نسبت به سال گذشته هستیم.

حاجیان نژاد با بیان اینکه ۲۹۶ شرکت بازرگانی و تولیدی صادرات خود را از گمرکات استان سمنان طی ۱۰ ماهه امسال انجام داده اند، بیان کرد: صادرات کالا توسط این تعداد شرکت بازرگانی و تولیدی در گمرکات استان سمنان بی سابقه است زیرا سابقاً تعداد شرکت های بازرگانی استان که کالا صادر می کردند حدود ۱۰۰ شرکت بود

وی با بیان اینکه بیشترین وارداتی که در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ به گمرکات استان سمنان صورت گرفته ماشین آلات خط تولید کارخانه های صنعتی و مواد اولیه است، گفت: در این بازه زمانی ۳۹ هزار تن کالای وارداتی گمرکات استان ترخیص شده است.

مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه ارزش کالاهای وارداتی به استان در طول ۱۰ ماهه امسال ۱۹۰ میلیون دلار بوده است، ابراز کرد: از محل پرداخت حقوق عوارض گمرکی دریافتی های گمرکات استان سمنان که به حساب خزانه واریز می شود، شش هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال در طول ۱۰ ماهه امسال برآورد می شود.

حاجیان نژاد با بیان اینکه درآمدهای گمرکی استان سمنان در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ در قیاس با ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۴ درصد رشد داشته است، ابراز داشت: در حوزه صادرات امانات پستی هم ۲۰۴ بسته پستی به ارزش ۴۴ هزار دلار در طول ده ماهه امسال از گمرکات استان سمنان به خارج از کشور ارسال شده است.

وی افزود: در طول ده ماهه امسال همچنین ۲۸۹ پرونده ظن به قاچاق به ارزش یک هزار میلیارد تومان نیز در مجموعه گمرکات استان سمنان افتتاح و مورد رسیدگی کارشناسان گمرکی قرار گرفته است.