پای فسادهای اپستین به جنگ اوکراین هم باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جینجر چاپمن وکیل معروف بین المللی در گفتگو با المیادین اعلام کرد که یکی از نامههای الکترونیک موجود در پرونده جفری اپستین، که به جرایم جنسی محکوم شده است، در مورد نحوه ارسال پول به اوکراین برای پیشبرد جنگ صحبت کرده است.
چاپمن افزود که این پروندهها شامل رسواییهای مالی است که به درهمتنیدگی پول و منافع در جنگها از جمله در جنگ اوکراین، اشاره دارد.
چاپمن گفت که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، به دلیل پرونده اپستین اعتماد بسیاری از حامیان خود را از دست داده است. وی افزود که آنچه از این اسناد مشخص شده، این است که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی نفوذ زیادی بر ترامپ دارد.
وی خاطرنشان کرد که پرونده اپستین یک رسوایی بینالمللی بزرگتر از آن چیزی است که تصور میکنیم و سران بزرگی را در جهان سرنگون خواهد کرد. او افزود که آنچه اکنون شاهد آن هستیم آغاز کار است و بسیاری از شخصیت ها، موقعیت خود را از دست خواهند داد و در لیستهای سیاه قرار خواهند گرفت.
چاپمن افزود که جلسات استماع در کنگره نشان میدهد که پرونده اپستین یک رسوایی بزرگ است. ما در مورد شبکهای از باجگیری جهانی صحبت میکنیم که هدف آن اعمال فشار بر دولتها، از جمله دولت انگلیس است.
این وکیل بین المللی در عین حال اظهار داشت که پام بوندی، وزیر دادگستری آمریکا، از نهادها و شخصیتهای مرتبط با رسوایی اپستین محافظت میکرد.
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