وین میزبان نخستین کنفرانس جهانی تمدن ایرانی–اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، به اهتمام رایزنی فرهنگی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان، وین) و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همکاری انجمن فرهنگی حافظ و پورگشتال اتریش، برای نخستین‌بار در شهر وین پایتخت فرهنگی اروپا، کنفرانس دو روزه آنلاین–حضوری «تمدن ایرانی–اسلامی؛ هویت، مؤلفه‌ها و شکوه تاریخی» ۳۰ بهمن ماه برگزار می‌شود.

این رویداد علمی با هدف تبیین ابعاد هویتی، معنوی و فلسفی تمدن ایرانی–اسلامی، بررسی نقش زبان فارسی در انتقال میراث فرهنگی، و تحلیل امکان تحقق وحدت در عین تنوع فرهنگی و مذهبی طراحی شده است.

در آیین افتتاحیه این کنفرانس، شماری از استادان و محققان برجسته ایران‌شناسی از اتریش و ایران به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. همچنین در افتتاحیه، از کتاب «ایران‌شناسان اتریشی» که به همت خانه حکمت ایرانیان در وین تألیف و منتشر شده است رونمایی می‌شود و تقدیر کتبی صدر اعظم اتریش از رایزنی فرهنگی ایران به دلیل انتشار این کتاب قرائت خواهد شد.

در همین مراسم، اولین دوره جایزه کتاب به نام جایزه مرحوم پروفسور برت فراگنر ( موسس موسسه ایران شناسی اتریش ) به یکی از بهترین آثار ایران‌شناسی منتشرشده در اتریش تقدیم خواهد شد.

در ادامه نشست، موضوعاتی همچون هویت و روح تمدن ایرانی، تجلیات هنر و معماری، جایگاه حکمت و فلسفه، نظریه ایرانشهری و تعامل متقابل اسلام شیعی و ایران با مشارکت پژوهشگران و استادان داخلی و بین‌المللی مورد بحث قرار می‌گیرد و مقالات برگزیده پس از داوری علمی در قالب مجموعه‌ای پژوهشی منتشر خواهد شد.

رضا غلامی، رایزن فرهنگی ایران در اتریش و دبیر علمی کنفرانس که‌خود از تمدن پژوهان ایرانی به‌شمار می رود، درباره این رویداد گفت: این کنفرانس آکادمیک در ادامه تلاش‌های رایزنی فرهنگی ایران در اتریش برای توسعه ایران شناسی، وجوه گوناگونی از تمدن شکوهمند ایرانی–اسلامی را مورد واکاوی قرار خواهد داد و با توجه به نقش اتریش در اروپا به عنوان یکی از کانون‌های ایران‌شناسی، به نقطه عطفی در روابط فرهنگی و علمی میان دو کشور تبدیل خواهد شد.

غلامی افزود: به رغم تلاش‌های صورت گرفته در ایران و خارج از ایران برای بسط و تعمیق ایران‌شناسی، هنوز خلاهای زیادی وجود دارد که باید به ویژه با پیشتازی اساتید و محققان ایرانی در محافل علمی جهان و تعامل ایران شناسان ایرانی و غیر ایرانی جبران شود. یکی از این خلاها، ضعف رویکرد تمدنی به ایران‌شناسی است.

همچنین دکتر الهام ملک‌زاده، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جانشین دبیر علمی کنفرانس که خود از ایران شناسان برجسته هستند، توضیح داد: از میان مقاله‌های رسیده، کمیته علمی نهایتاً پانزده مقاله برتر را برای ارائه در دو پنل تخصصی کنفرانس برگزیده است. مقالات همگی در سطح پژوهشی بالایی بوده و برخی از مقالات از سوی استادان درجه یک ایران شناسی در اختیار دبیرخانه کنفرانس قرار گرفت است. وی افزود: پس از کنفرانس همراه با ویرایش علمی به صورت کتاب منتشر خواهند شد.» دکتر ملک‌زاده افزود: «ارائه مقالات در روز دوم کنفرانس به صورت آنلاین و به دو زبان با شرکت مدعوینی از میان محققان این عرصه انجام می‌شود و چکیده مقاله‌ها قبل از کنفرانس در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

برگزارکنندگان امیدوار هستند این نشست با تقویت پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، بسط رویکرد تمدنی، شناسایی مسائل نوین ایران‌شناسی و ارائه چارچوب‌های نظری تازه، گامی مؤثر در تعمیق شناخت علمی از تمدن ایرانی–اسلامی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و فکری آن در اتریش و سایر کانون های ایران شناسی در جهان بردارند.