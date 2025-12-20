به گزارش خبرگزاری مهر، نامه قدردانی به نمایندگی از کریستیان اشتاکر، صدراعظم فدرال اتریش، و از سوی رئیس بخش پروتکل بوندسکانتسلرآمت صادر شده است. در این پیام، هلگا باندیون، رئیس بخش پروتکل، ضمن تشکر صمیمانه از نامه محترمانه و ارسال این اثر، تأکید کرده است که کتاب «ایرانیشناسان اتریشی» سهمی مهم در مستندسازی و تقویت روابط فرهنگی میان اتریش و ایران ایفا میکند.
در پایان این نامه، به نمایندگی از صدراعظم فدرال، بهترین آرزوها برای دستاندرکاران این اثر ابراز شده و برای فعالیتها و برنامههای فرهنگی آینده آنان آرزوی موفقیت فراوان شده است. این قدردانی رسمی، نشانهای از توجه نهادهای عالی اتریش به تلاشهای علمی و فرهنگی در حوزه ایرانشناسی و نقش آن در تعمیق گفتوگوی فرهنگی میان دو کشور ارزیابی میشود.
آشنایی با کتاب «ایرانیشناسان اتریشی»
این کتاب با عنوان Austrian Iranian Studies Scholars، بررسی جامعی از مشارکتهای اتریش در حوزه ایرانشناسی در تاریخ، فرهنگ، زبان و علوم ارائه میدهد. این اثر در سپتامبر ۲۰۲۵ توسط انتشارات بونیدیالوگ Unidialogue در وین منتشر شده و با حمایت خانه حکمت ایرانیان در وین و انجمن فرهنگی حافظ-هامر-پورگشتال به چاپ رسیده است. نسخه نخست این کتاب دارای شماره ISBN: 978-3-9505638-5-6 بوده و مقدمه آن توسط دکتر نصرتالله رستگار از ایرانشناسان برجسته و پیشگفتار کتاب نیز توسط دکتر رضا غلامی، استاد دانشگاه و رایزن فرهنگی ایران در اتریش در اکتبر ۲۰۲۵ امضا شده است.
ساختار محتوای کتاب
کتاب شامل مقدمه، مرور کلی بر ایرانشناسی در اتریش، و مجموعهای از پروفایلها درباره پانزده تن از برجستهترین پژوهشگران اتریشی در این حوزه است. از جمله این افراد میتوان به افراد زیر اشاره کرد:
جوزف فون هامر-پورگستال (Joseph von Hammer-Purgstall)
تئودور کوتشی (Theodor Kotschy)
آلوئیس اشپرنگر (Aloys Sprenger)
یعقوب ادوارد پولاک (Jakob Eduard Polak)
آلبرت گاستایگر (Albert Gasteiger)
روبرت پولاک (Robert Pollak)
اوتو فون ملزر (Uto von Melzer)
لادیسلاوس فون رابچویچ (Ladislaus von Rabcewicz)
آلفونس گابریل (Alfons Gabriel)
کارل رشنگر (Karl Rechinger)
روبرت کوستکا (Robert Kostka)
کارل گراتزل (Karl Gratzl)
برت فراگنر (Bert Fragner
نصرتالله رستگار (Nosratollah Rastgar)
رودیگر لولکر (Rüdiger Lohlker)
نکات برجسته مقدمه و پیشگفتار
مقدمه کتاب به قلم دکتر نصرت الله رستگار ضمن مروری علمی بر تاریخ ایران شناسی در اتریش، بر نقش ماندگار ایران در تاریخ تمدن جهانی با اشاره به شخصیتهایی همچون زرتشت، ابنسینا و فردوسی و همچنین سهم ایران در علوم، فرهنگها، ادبیات و هنرهای گوناگون تأکید دارد. در پیشگفتار کتاب، دکتر رضا غلامی با اشاره به دستاوردهای علمی اتریش در حوزه ایرانشناسی و قدردانی از سرمایهگذاری ممتاز مراکز علمی و دانشگاههای اتریش بر روی این عرصه علمی، اهمیت توسعه ایران شناسی و ثمرات رمزگشایی از تمدن ایرانی اسلامی را یادآوری نموده است. از سوی دیگر، وی این کتاب را نشاندهنده سابقه تاریخی روابط فرهنگی و تمدنی میان ایران و اتریش معرفی نموده که جا دارد مورد صیانت قرار گیرد.
اهمیت و تأثیرگذاری کتاب
کتاب «ایرانیشناسان اتریشی» اهمیت خود را در مستندسازی سنت فکری چندصدساله اتریش در ایرانشناسی نشان میدهد. پژوهشگران اتریشی قرنهاست که به مطالعه تمدن و فرهنگ ایران پرداختهاند و آثار آنان نه تنها محصول تلاش علمی، بلکه نشاندهنده پیوند قلبی با فرهنگ ایران است. این کتاب با حفظ این میراث، و احیا نام و یاد محققان برجسته اتریشی در عرصه ایرانشناسی، نقش مستمر اتریش به عنوان پلی میان اروپا و ایران را برجسته کرده و پایهای برای گفتوگوی فرهنگی و کشفهای علمی آتی فراهم میآورد.
مخاطب و کارکرد علمی
این اثر برای پژوهشگران، تاریخنگاران، دانشجویان و مؤسسات فرهنگی تدوین شده و بستری قوی برای تحقیقات آینده در ایرانشناسی فراهم میکند. انتظار میرود کتاب در تقویت فعالیتهای علمی در دانشگاههایی مانند دانشگاه وین و دانشگاه تهران و حفظ میراث فکری مشترک میان اتریش و ایران نقش بسزایی ایفا کند.
نظر شما