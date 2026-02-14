به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی کل کشور در راستای اجرای راهکار شماره ۱۳۳ از مأموریت‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه با موضوع «فراهم‌سازی امکان اعلام گزارش برخط درباره انجام غیرقانونی سقط جنین، نظارت بر توزیع داروهای سقط جنین و پیگیری و برخورد با مجرمان به‌صورت ویژه با همکاری ضابطان»، صفحه‌ای اختصاصی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود به آدرس dadsetani.ir بخش گزارش مردمی، حقوق عامه راه‌اندازی کرده است.

این صفحه به منظور دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص سقط غیرقانونی جنین و سایر موضوعات مرتبط با تضییع حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شده و عموم شهروندان می‌توانند از طریق آن موارد مشاهده‌شده را به صورت برخط (آنلاین) ثبت و گزارش کنند.

اجرای این اقدام به‌طور مشترک به عهده معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور است و با همکاری معاونت راهبردی در زمینه آموزش و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درباره نحوه استفاده از سیستم گزارش‌دهی دنبال می‌شود.

راه‌اندازی این سامانه در جهت تحقق سیاست‌های قوه قضاییه در زمینه مشارکت مردمی در صیانت از حقوق عامه و تقویت نظارت اجتماعی بر آسیب‌های اجتماعی انجام شده است.