طرح «میادین کارت» عملیاتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری‌ با اشاره به عملیاتی شدن «میادین کارت» با همکاری یکی از بانک های کشور گفت: میادین کارت، یک کارت خرید است که به شکل کارت اعتباری و بن کارت در اختیار ارگان‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد تا با ارائه به پرسنل از سازمان میادین و بازارهای میوه و تره‌بار خدمات دریافت کنند.

وی با بیان اینکه میادین کارت تنها امکان خرید از تمامی غرف سازمان میادین میوه و تره‌بار را برای استفاده کنندگان مهیا کرده است؛ افزود: به عبارتی در خارج از بازارها و میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران امکان استفاده از این کارت وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: میادین کارت قابلیت شارژ را در مدت یک سال دارد و سازمان‌ها با شارژ اعتبار مورد نظر، آن هم در قالب تسهیلاتی که به کارکنان خود می‌دهند؛ می‌توانند امکان استفاده از آن را برای پرسنل خود مهیا کنند.

وی بیان کرد: یک شکل دیگر از میادین کارت سازمان، بن‌کارت است که در این مدل نیز سازمان‌های دولتی و خصوصی و دولتی می‌توانند با هر مبلغی که در نظر دارند بن‌کارت را خریداری کنند.

بختیاری‌زاده با بیان اینکه تخفیفات خوبی برای استفاده کنندگان از میادین کارت توسط سازمان در نظر گرفته شده است، یادآور شد: از امروز امکان استفاده از میادین کارت با همکاری بانک فراهم شده است و هیچ محدودیتی برای سازمان‌های دولتی و خصوصی جهت استفاده از این تسهیلات وجود ندارد.

وی تاکید کرد: سازمان‌ها می‌توانند درخواست خود را مبنی بر استفاده از میادین کارت به سازمان ارسال کنند که بعد از بررسی و عقد قرارداد به بانک شهر جهت تامین اعتبار مورد نظر متصل می‌شوند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در ادامه درباره نحوی استفاده کارکنان شهرداری تهران از میادین کارت گفت: نحوه استفاده از میادین کارت برای پرسنل شهرداری تهران قدری متفاوت است. در واقع این کارت به هر پرسنلی که متقاضی استفاده از آن باشند در قالب میادین کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی داده می‌شود که این افراد توسط اداره کل رفاه شهرداری تهران معرفی می‌شوند.

وی افزود: پرسنل بعد از هر دوره تسویه ۱۰ میلیون تومان میادین کارت که به صورت ماهانه است؛ دوباره به صورت خودکار این کارت شارژ می‌شود. به عبارتی در طول ۱۲ ماه از سال امکان ۱۲ بار استفاده از میادین کارت برای پرسنل شهرداری تهران وجود دارد و در زمان تسویه هیچ سودی به کارکنان شهرداری تحمیل نمی‌شود.

بختیاری‌زاده ادامه داد: بازپرداخت این ۱۰ میلیون تومان برعهده پرسنل خواهد بود. اگر هم در طول یک ماه از امکان ۱۰ میلیون تومانی میادین کارت استفاده نکنند، این اعتبار در میادین کارت وجود دارد و به هر میزانی که از خدمات این کارت استفاده کنند؛ بانک شهر صورت حساب پرداخت را به پرسنل ارسال می‌کند.

