به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مارک روته دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز شنبه در سخنانی در کنفرانس امنیتی مونیخ ادعا کرد: روسیه در ژانویه و فوریه تقریباً ۳۵ هزار سرباز خود را از دست داد و در دونتسک و سایر جبهه‌ ها نیز دستاوردهای بسیار محدودی داشته است!

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این خصوص مدعی شد: اگر دیکتاتوری در مسکو وجود دارد که مرگ این همه سرباز خود را می‌ پذیرد، این دیوانگی محض است. اروپایی‌ ها اکنون بیشتر نگران دفاع از خود هستند و ناتو از همیشه قوی‌ تر است! ناتو آنقدر قوی است که روسیه تلاشی برای حمله نخواهد کرد!

مارک روته سپس اضافه کرد: ما به ضمانت‌ های امنیتی نیاز داریم و ارتش اوکراین باید به اندازه کافی قوی باشد تا از خود دفاع کند. ائتلاف مشتاقان تمام تلاش خود را می‌ کند تا اطمینان حاصل کند که پوتین پس از دستیابی به توافق صلح، برای حمله به اوکراین تلاش نخواهد کرد. ۹۷ درصد از ضمانت‌ های امنیتی تأمین شده است و این موضوع برای تضمین همکاری با ارتش اوکراین پس از دستیابی به توافق صلح بسیار مهم است.

وی سپس با طرح ادعایی علیه پکن مدعی شد: چین نهاد اصلی دور زدن تحریم‌ ها است و به همراه بلاروس، به طور قابل توجهی در عملیات نظامی روسیه مشارکت دارد!