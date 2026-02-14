به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز ( شنبه ۲۵ بهمن ماه) مجلس، مصوباتی در ردیف (۴) جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ درباره الزامات منابع حوزه آب و انرژی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، حداکثر سهم عرضه برق نیروگاه های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد بهابازار به صورت قطع نشو و معاف از مدیریت بار نسبت به برق تولیدی (مابقی فروش به شرکت توانیر بر مبنای هزینه تمام شده حسابرسی شده): ۲۰ درصد.

همچنین سقف تضمین گواهی اعتبار صرفه جویی آب در بهابازار برای اجرای طرح های صرفه جویی و افزایش بهره وری آب توسط ناشر: ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال