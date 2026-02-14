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۲۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰

سهم عرضه برق نیروگاه‌های سازمان انرژی اتمی تعیین شد

سهم عرضه برق نیروگاه‌های سازمان انرژی اتمی تعیین شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای، حداکثر سهم عرضه برق نیروگاه‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز ( شنبه ۲۵ بهمن ماه) مجلس، مصوباتی در ردیف (۴) جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ درباره الزامات منابع حوزه آب و انرژی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، حداکثر سهم عرضه برق نیروگاه های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد بهابازار به صورت قطع نشو و معاف از مدیریت بار نسبت به برق تولیدی (مابقی فروش به شرکت توانیر بر مبنای هزینه تمام شده حسابرسی شده): ۲۰ درصد.

همچنین سقف تضمین گواهی اعتبار صرفه جویی آب در بهابازار برای اجرای طرح های صرفه جویی و افزایش بهره وری آب توسط ناشر: ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال

کد مطلب 6748936
زهرا علیدادی

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