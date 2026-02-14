به گزارش خبرگزاری مهر،دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرده، در راستای صیانت از سلامت عمومی و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه درمان، پرونده قضایی یک مداخله‌گر در امور پزشکی در حوزه طب سنتی در دادسرای انقلاب قم تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به یکی از شعب ارجاع شد.

این دانشگاه با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با افراد فاقد صلاحیت و مجوز قانونی در حوزه ارائه خدمات درمانی، اقدامات مستمر و هماهنگی‌های لازم را با مراجع قضایی و نظارتی در دستور کار خود قرار داده و با هرگونه مداخله غیرقانونی در امور پزشکی برخورد می‌کند.

این دانشگاه ضمن اعلام تداوم نظارت‌ها و پیگیری‌های قانونی در راستای حفظ سلامت شهروندان، از عموم مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت افراد فاقد مجوز در حوزه‌های درمانی و طب سنتی، مراتب را از طریق سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت به شماره ۱۹۰ گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.