سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت ۲۰ درصد شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم (امروز) و در جریان بررسی ردیف (۵) جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی را مشخص کردند.

بر این اساس، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با لحاظ مابه التفاوت تا سهم قانونی به عنوان قرض دولت، ۲۰ درصد بر اساس اجازه مقام معظم رهبری تعیین شد.

همچنین سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فرآورده و طرح‌های خاص به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات و استجازه های بالادستی، ۲۰ درصد تعیین شد.