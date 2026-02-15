نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از حضور پرشور و معنادار مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این حضور را نشانه زنده‌بودن سرمایه اجتماعی انقلاب و پایبندی مردم به اصل نظام دانست و اظهار کرد: این سرمایه ارزشمند نیازمند صیانت و پاسخ‌گویی مسئولانه است.

وی با اشاره به دغدغه‌های معیشتی مردم بیان کرد: بخش مهمی از نارضایتی‌های اجتماعی، ریشه در ضعف نظارت و وجود گلوگاه‌های فساد در ساختارهای اقتصادی و نبود عدالت در بسیاری از حوزه ها دارد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور تصریح کرد: در طول سال‌ها، برخی شبکه‌های محدود و خاص با سوءاستفاده از جایگاه‌ها و ارتباطات خود، منابع مالی و اقتصادی کشور را به نفع خود مصادره و غارت کرده‌اند و متأسفانه در بسیاری از موارد، برخورد بازدارنده و مؤثر از طریق دستگاه‌های مسئول با آنان صورت نگرفته و با آن‌ها مماشات می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت اقتصادی افزود: گرانی های افسارگسیخته و نابسامانی و فساد در حوزه‌های مختلف، مستقیماً بر زندگی و سفره مردم اثر می‌گذارد و اگر با آن‌ها برخورد قاطع و علنی نشود، احساس تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه تقویت خواهد شد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور با اشاره به اعتراضات اجتماعی اخیر خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از جوانانی که دچار هیجان و عصبانیت اجتماعی می‌شوند، به دلیل نا امیدی از آینده و نبود کار و اشتغال، بی انگیزگی، فراهم نبودن بستر ازدواج، تبعیض و بی‌عدالتی و تاثیر پذیری از شبکه های خارجی بوده است.

وی بر ضرورت تحول در مدیریت کشور تأکید کرد و گفت: سپردن مسئولیت‌ها به نیروهای جوان، مؤمن، کارآمد و دلسوز می‌تواند بسیاری از بن‌بست‌ها را باز کند. تداوم انحصار مدیریتی و استفاده از ظرفیت های مدیریتی فسیل شده کنونی و بی‌توجهی به گردش نخبگان، به زیان مردم و آینده کشور است.

نوشادی افزایش هدفمند بودجه‌های فرهنگی را ضرورتی انکارناپذیر دانست و تصریح کرد: تربیت فکری، اخلاقی و هویتی نوجوانان و جوانان، مهم‌ترین سرمایه‌گذاری برای امنیت و پیشرفت کشور است. تقویت همدلی، وحدت ملی و هوشیاری در برابر توطئه‌های داخلی و خارجی، مسیر عبور از مشکلات و خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان ملت ایران خواهد بود.

وی در پایان خواستار حمایت همه جانبه از دولت در رفع مشکلات کشور یادآور شد که منابر حسینی و هیئت های مذهبی ضمن وظیفه تبیین‌گری دستاوردهای انقلاب باید به روشنگری و مطالبه گری و دفاع از مظلوم در برابر ظالم و مبارزه با فساد نیز اهتمام داشته باشند .