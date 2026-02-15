به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، پرویز خوشکلام خسروشاهی رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشستی که به نمایندگی از وزیر اقتصاد به منظور بررسی مسائل اقتصادی مناطق با حضور تعدادی از مدیران ارشد استان بوشهر و نماینده اتاق ایران در اداره کل اقتصادی و دارایی این استان برگزار شد با اعلام اینکه وزیر اقتصاد و مجموعه مدیریتی وزارت اقتصاد آماده همه گونه همکاری و کمک در جهت توسعه استان با ظرفیت، مستعد و راهبردی بوشهر است افزود: پوشش‌های بیمه‌ای هر منطقه و خسارات پرداختی باید در حوزه همان محدوده جغرافیایی محاسبه شود و عدم محاسبه پرتفوی حقیقی اشخاص، صنایع و تأسیسات بوشهر در ضریب نفوذ این منطقه نمی‌تواند واقعیت را عوض کند.

رئیس کل بیمه مرکزی با تأکید بر این نکته که دخالت نهاد ناظر در امور کسب و کاری بنگاه‌های خصوصی بیمه به مصحلت نیست، اظهار داشت: الزام اشخاص به خرید بیمه‌نامه از شرکت خاص و نقطه جغرافیایی مشخص در حدود اختیارات بیمه مرکزی نیست و درست هم نیست اما سعی می‌کنیم شرکت‌های بیمه را به حفظ منابع مالی حاصل از پوشش ریسک‌های منطقه‌ای در همان منطقه تشویق کنیم.

خسروشاهی ضمن ابلاغ سلام گرم و خدا قوت دکتر علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به مدیران و مردم استان و اشاره به برنامه‌های ایشان به خصوص در زمینه توسعه منطقه‌ای با هدف تحقق رشد اقتصادی عدالت محور، ظرفیت‌های راهبردی استان بوشهر را مزیتی مهم برای این استان دانست و نسبت بهبهبود فضای کسب و کار و رفع موانع رشد و توسعه اقتصادی در استان بوشهر ابراز امیدواری کرد.

رئیس شورای عالی بیمه در بخش پایانی سخنان خود به موضوع مهم پوشش‌های بیمه‌ای صنایع دریایی نیز تأکید کرد و افزود: صنعت بیمه از ظرفیت کافی برای کمک به رونق صنایع دریایی و حمل و نقل آبی با ابزارهای بیمه‌ای، برخوردار است و برای تأمین امنیت اقتصاد دریا محور آمادگی کامل دارد و با همکاری دستگاه‌ها ذیربط برنامه جامعی در این خصوص در دست تهیه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در این نشست با اشاره به جایگاه این استان به عنوان قطب گاز، نفت و پتروشیمی کشور، گفت: بالغ بر ۶۰ درصد منابع کشور از محل مالیات تأمین می‌شود و با توجه به ضرورت تأمین امنیت اقتصادی به ویژه برای بخش خصوصی، توسعه صنعت بیمه باید در اولویت باشد.

رسول رستمی با بیان اینکه بوشهر اقتصاد سوم کشور محسوب می‌شود، از رئیس کل بیمه مرکزی خواست زمینه حفظ منابع مربوط به پوشش ریسک‌های بیمه‌ای را در داخل استان فراهم کند. وی افزود: حجم گردش مالی صنعت بیمه و اشتغال ناشی از آن در بوشهر چشمگیر است اما آمار رسمی این واقعیت را بازتاب نمی‌دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر نیز تمرکززدایی از ارائه پوشش‌های بیمه‌ای در پایتخت را خواستار شد. رسول زارعی با اشاره به اشتغال بیش از یکصد هزار نیروی انسانی تنها در منطقه عسلویه، تصریح کرد: با وجود عملکرد رضایت‌بخش صنعت بیمه در استان، ظرفیت‌های خاص بوشهر ایجاب می‌کند این صنعت چهره مقتدرتری از خود نشان دهد.

در این نشست که با حضور فعالان بخش خصوصی، مدیران اقتصادی و درمانی و رئیس شورای هماهنگی صنعت بیمه استان برگزار شد، موضوعاتی چون مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی، فرسودگی تجهیزات بهداشتی و درمانی بخصوص بخش اورژانس، افزایش ضریب نفوذ بیمه در استان، ایجاد تعادل بین پتانسیل اقتصادی و رفاه اجتماعی، رفع حل مشکل کم بیمه‌گی و عدم لحاظ همه پوشش بیمه‌ای موجود به حساب استان، تسهیل امر بیمه‌گری در بخش گمرکات، ضرورت هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان و اجرای مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوص و دولت و توسعه فرهنگ بیمه مطرح شد.

رئیس کل بیمه مرکزی نیز ضمن استماع دیدگاه‌های حاضرین، قول داد این موارد را به اطلاع وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران ذیربط برساند.