بروجرد قطب تولید ماهیان تزئینی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اکبری در سخنانی، اظهار داشت: سالانه نزدیک به دو میلیون قطعه ماهی تزیینی در استان لرستان تولید میشود که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه آن در شهرستان بروجرد پرورش مییابد و این میزان معادل ۸۰ درصد تولید استان است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۷ کارگاه فعال تکثیر و پرورش ماهیان تزیینی در شهرستان بروجرد فعالیت دارند که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار استان و سایر استانهای کشور ایفا میکنند.
رئیس اداره شیلات بروجرد با اشاره به ظرفیتهای موجود، تصریح کرد: توسعه زیرساختها، افزایش دانش فنی بهرهبرداران و حمایت از سرمایهگذاران موجب شده بروجرد جایگاه نخست تولید ماهیان تزیینی در لرستان را به خود اختصاص دهد.
اکبری، گفت: صنعت پرورش ماهیان تزیینی به دلیل ارزش افزوده بالا و نیاز به سرمایهگذاری متعادل، یکی از بخشهای مهم اشتغالزایی در شهرستان محسوب میشود و برنامهریزی برای افزایش ظرفیت تولید و تنوع گونهها در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین بر ضرورت رعایت اصول فنی، بهداشتی و زیستمحیطی در توسعه این صنعت تأکید کرد و افزود: شهرستان بروجرد علاوه بر پیشتازی در تولید ماهیان تزیینی، در حوزه پرورش ماهیان سردابی نیز از جایگاه مهمی در استان لرستان برخوردار است.
