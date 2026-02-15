ماجرای مرگ مشکوک مامور مخفی روس در «غیر قابل ردیابی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «غیر قابل ردیابی» اثر سرگئی سرگیویچ لبدوف با ترجمه سعید مقدم به زبان فارسی توسط نشر مرکز منتشر شد.

کتاب‌های لبدف به تاریخ می‌پردازند، تاریخی که مانند سایه‌ای بر هر آنچه او می‌نوشت، سایه افکنده بود و این واقعیت که حضور آن چنان قدرتمند بود، نشان می‌داد که درگیری‌ها و تنش‌های ذاتی آن هنوز حل نشده‌اند و هنوز به شیوه‌های مبهم اما ملموس بر جامعه روسیه تأثیر می‌گذارند.

این رمان درباره پروفسور کالیتین یک شیمیدان بی‌رحم و خودشیفته است که هنگام کار در شهری مخفی در جزیره‌ای در شرق دور روسیه، سمی غیرقابل ردیابی و بسیار کشنده به نام نئوفیت تولید کرده است. وقتی اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، او پناهنده می‌شود و هویت جدیدی به زبان آلمانی به او داده می‌شود. داستان از جایی در سال ۲۰۱۸ ِآغاز می‌شود که یک ماخور مخفی سابق روسیه و دخترش در انگلستان با سمی به قتل می‌رسند و پرسش‌های پیرامون این قتل موتور محرک این داستان هراس‌آور است.

لبدف که یکی از نویسندگان جوان روسیه محسوب می‌شود در این رمان که ماجرای یک مامور مخفی تبعیدی را که در قتل گروهی از مردم روسیه دست داشته‌، درباره پوتین، سم و قدرت نوشته و دریچه‌ای متفاوت به روسیه مدرن باز کرده است.

سرگئی سرگیویچ لبدوف در سال ۱۹۸۱ در مسکو متولد شد و به مدت هفت سال در سفرهای زمین‌شناسی در شمال روسیه و آسیای مرکزی کار کرد. لبدف شاعر، مقاله‌نویس و روزنامه‌نگار است. رمان‌های او به زبان‌های زیادی ترجمه شده و در دنیای انگلیسی‌زبان مورد تحسین زیادی قرار گرفته‌اند.

رمان «غیر قابل ردیابی» اثر سرگئی سرگیویچ لبدف را سعید مقدم به فارسی ترجمه کرده و نشر مرکز در ۲۷۲ صفحه با قیمت ۵۵۰ هزار تومان روانه بازار کتاب کرده است.