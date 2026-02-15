خبرگزاری مهر، گروه استان ها: مدیریت توزیع نان یارانهای و تضمین دسترسی عادلانه به این کالای اساسی، همواره یکی از دغدغههای اصلی شهروندان و متولیان امر در شهر گرگان بوده است، علیرغم اجرای سامانه هوشمند مدیریت نان شهروندان گرگانی این روزها از صفهای طولانی، کمفروشی، توزیع ناعادلانه نان و تخلفات برخی نانوایی های موجود در سطح شهر گلایه دارند.
در همین رابطه معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گرگان با اشاره به سهمیه تعیین شده خرید نان برای هر فرد در ماه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس سامانه هوشمند مدیریت نان، سهمیه هر فرد ۷.۵ کیلوگرم در ماه در نظر گرفته شده است که به صورت روزانه ۱۰ قرص به هر نفر اجازه دریافت داده شده است.
محمود مطلبی افزود: این سیستم با هدف توزیع عادلانه نان یارانهای و جلوگیری از فروش آن به صورت آزاد راهاندازی شده است و خریداران، نانوایان و بازرسان میتوانند از آن خدمات دریافت کنند.
وی یکی از مهمترین گلایههای شهروندان گرگانی را موضوع توزیع نان به افرادی که چندین کارت بانکی برای خرید سهمیههای متعدد به همراه دارند، عنوان کرد و گفت: این امر باعث می شود نان مصرفکنندگان عادی به شدت کاهش یابد با این وجود استفاده از کارتهای متعدد تخلف آشکار نانوا محسوب شده و قابل رصد و پیگیری از طریق سامانه هوشمند مدیریت نان است.
معاون فرماندار گرگان اضهار کرد: گزارشاتی مبنی بر تخلف نانواییها در خصوص توزیع نان و انحراف از سهمیهبندی دریافت شده است،قطعاً با آنها برخورد خواهد شد و پروندههای تعزیراتی در این در این خصوص تشکیل میشود.
وی از شهروندان تقاضا کرد حتماً این موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا بازرسان در مراجعات خود این مسئله را مد نظر قرار دهند و پرونده تعزیراتی تشکیل شود.
مکانیزم ها پیشگیرانه در مقابل تخلفات نانوایی ها ضعیف است
معاون فرمانداری گرگان ادامه داد: مردم باید در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند و گزارشدهی دقیق و مستمر از طریق سامانههای ۱۲۴، ۱۹۰ و ۱۳۵، مؤثرترین راه برای مقابله با تخلفات و تضمین حقوق مصرفکنندگان است با این وجود معاونت فرمانداری متعهد می شود با آسیبشناسی محلات فاقد نانوایی، پیگیریهای لازم برای تخصیص سهمیه ترمیمی به نانواییهای شلوغ را انجام دهد.
مطلبی خاطرنشان کرد: وظیفه فرمانداری نظارت بر روابط بین دستگاههای اجرایی و تسهیل در پاسخگویی به شهروندان است و این شکایات باید در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی و پاسخگویی شایسته انجام شود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا با وجود این سامانهها، تخلفاتی مانند پخت نان و کنار گذاشتن آن، صفهای طولانی و عدم توزیع سهمیه و عدم ارائه نان به مردم همچنان تکرار میشود، گفت:رسالت اصلی نانواییها پخت نان خوب با کیفیت و تحویل آن به مردم است، اینکه مردم مجبور باشند بارها با ۱۲۴ تماس بگیرند، نشان میدهد که مکانیزمهای پیشگیرانه ضعیف بودهاند.
هیچ نانوایی مجاز به تعطیلی خودسرانه نیست
معاون فرمانداری گرگان اضافه کرد:شناسایی نانواییهای متخلف و حذف این رویه باید در اولویت قرار گیرد و فرمانداری نیز به عنوان یکی از دستگاههای نظارتی، باید اقدام عینی انجام دهد تا نیاز به اعلام مکرر تخلف از بین برود.
مطلبی دلیل صف های طولانی در نانوایی ها را ناشی از شرایط اقتصادی و گرایش به نان دولتی عنوان کرد و افزود: ما با آسیبشناسی محلات پرجمعیت و تراکم جمعیتی، تلاش میکنیم از سهمیههای ترمیمی و مناسبتی در اختیارمان، آرد بیشتری به آن نانواییها اختصاص دهیم تا مشکلات مربوط به صفوف و کمبود نان به حداقل برسد.
وی در خصوص تعطیلی خودسرانه برخی نانواییها در روزهای هفته گفت: بر اساس قوانین کارگری، هر نانوایی مجاز است یک روز مشخص در هفته تعطیل رسمی داشته باشد و این روز در کارگروه شهرستان فنی کارشناسی شده و تثبیت میشود همچنین، جابهجایی مکان نانواییها نیز به سادگی مجاز نیست، زیرا سهمیه آرد بر اساس سرانه مصرف منطقه تخصیص یافته است.
نان حواله ای دستگاهها قبل از ساعت ۶ صبح پخته می شود
معاون فرماندار گرگان در خصوص انتقاد شهروندان مبنی بر شلوغی نانواییهای دولتی و نرسیدن نان به مصرفکنندگان عادی، به دوگانگی در زمان پخت و توزیع اشاره کرد و گفت: بخشی از نانی که پخت میشود، مربوط به سهمیه دستگاههای اجرایی و بیمارستانها است که در ساعات قبل از ۶ صبح پخته میشود. این نانها، نانهای حوالهای هستند که سهمیه آنها در سامانه ثبت میشود، نانواییها موظفند از ساعت ۴ صبح تا ۶ صبح، علاوه بر پخت حوالهها، به مردم نیز خدمات ارائه دهند.
مطلبی در خصوص شایعات مربوط به پخت نان در ساعات اولیه صبح، اظهار کرد: دستورالعمل کارگروه آرد و نان شهرستان مشخص کرده است که نانهای حوالهای مورد نیاز دستگاههای اجرایی و بیمارستانها محدود هستند و پخت آنها در بازه زمانی بین ساعت ۴ تا ۶ صبح انجام میشود.
وی بیان کرد: این نانها باید سرد شده و پس از ساعت ۶ صبح، همزمان با شروع رسمی توزیع عمومی یعنی ساعت ۶ به بعد، به دست مصرفکنندگان نهایی در بیمارستانها و ادارات برسد.
معاون فرماندار تأکید کرد: باید توجه داشت که فعالیت رسمی و ارائه خدمات به مردم از ساعت ۶ صبح به بعد آغاز میشود. فعالیت نانواییهای حوالهپز در بازه ۴ تا ۶ صبح، به شکلی که برای عموم مردم قابل مشاهده باشد، وجود ندارد و این امر نباید با کمبود نان برای مصرفکننده عادی اشتباه گرفته شود.
