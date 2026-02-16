بارش برف و باران در ۴ استان/ انسداد ۹ محور مواصلاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از بارش برف و باران در برخی محورهای شمال‌شرق کشور و ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌ها و محورهای منتهی به تهران خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اعلام وضعیت جوی و ترافیکی صبح روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه اظهار کرد: در حال حاضر در برخی از محورهای استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بارش برف و باران گزارش شده است و رانندگان ضمن همراه داشتن تجهیزات زمستانی، با احتیاط کامل تردد کنند.

وی در خصوص وضعیت ترافیکی نیز افزود: در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده‌های وردآورد ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد. همچنین در آزادراه ساوه – تهران حدفاصل نسیم‌شهر تا رضی‌آباد و در محور شهریار – تهران در برخی مقاطع با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در بزرگراه ورامین – تهران محدوده قلعه‌نو نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا درباره محورهای مسدود غیرشریانی گفت: محورهای پونل – خلخال، هشتگرد – طالقان، کوثر – خلخال، پاتاوه – دهدشت و محور دیباج – دامغان (گلوگاه) تا اطلاع بعدی مسدود هستند.

وی همچنین با اشاره به محورهای دارای انسداد فصلی تصریح کرد: محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده به دلیل شرایط فصلی مسدود است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شده و ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با توجه به شرایط جوی با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.