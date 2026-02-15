کامران فرمان پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: باتوجه‌به تشکیل چشمه گردوغبار در کشور عراق و ورود ریزگردها به استان‌های غربی کشور از جمله استان لرستان برای ساعاتی از امروز یکشنبه وضعیت هوای استان در شرایط ناسالم قرار دارد.

وی گفت: در این راستا افراد حساس و دارای بیماری زمینه‌ای مانند بیماری‌های قلبی و عروقی و تنفسی و مادران باردار از تردد غیرضرور خودداری کنند و حتی‌الامکان در شرایط خروج از منزل از ماسک استفاده کنند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، افزود: توصیه می‌شود از ورزش و فعالیت‌های شدید بدنی در شرایط آلودگی هوا در هوای باز خودداری شود.