۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۰

هوای کرمانشاه برای گروه‌های حساس ناسالم شد

کرمانشاه - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نسبت به ناسالم بودن کیفیت هوا برای گروه‌های حساس در شهرستان کرمانشاه هشدار داد.

فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا اظهار کرد: کیفیت هوای شهرستان کرمانشاه در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.

وی افزود: بر این اساس سالمندان، کودکان، مادران باردار و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی باید تا حد امکان از حضور در فضای باز و خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در صورت ضرورت خروج از منزل، استفاده از ماسک‌های استاندارد از جمله N95 و ماسک‌های FFP2 و FFP3 توصیه می‌شود.

ایمانی ادامه داد: افرادی که به واسطه شغل خود در معرض مستقیم آلودگی هوا قرار دارند، از جمله نیروهای پلیس راهور و مشاغل مشابه، باید حتماً از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده کنند.

وی با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات بهداشتی در شرایط آلودگی هوا گفت: مصرف دخانیات از جمله سیگار و قلیان باید به حداقل برسد و استفاده بیشتر از میوه، سبزیجات تازه، لبنیات کم‌چرب و مایعات در برنامه غذایی قرار گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: تا زمان بازگشت هوا به شرایط مطلوب، شهروندان از فعالیت‌هایی که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود و همچنین حضور طولانی‌مدت در طبیعت و فضای باز خودداری کنند.

ایمانی تأکید کرد: در صورت بروز علائمی مانند تنگی نفس یا مشکلات قلبی و عروقی، افراد باید در سریع‌ترین زمان ممکن به مراکز درمانی و بهداشتی مراجعه کنند.

کد مطلب 6831177

