فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا اظهار کرد: کیفیت هوای شهرستان کرمانشاه در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.

وی افزود: بر این اساس سالمندان، کودکان، مادران باردار و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی باید تا حد امکان از حضور در فضای باز و خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در صورت ضرورت خروج از منزل، استفاده از ماسک‌های استاندارد از جمله N95 و ماسک‌های FFP2 و FFP3 توصیه می‌شود.

ایمانی ادامه داد: افرادی که به واسطه شغل خود در معرض مستقیم آلودگی هوا قرار دارند، از جمله نیروهای پلیس راهور و مشاغل مشابه، باید حتماً از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده کنند.

وی با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات بهداشتی در شرایط آلودگی هوا گفت: مصرف دخانیات از جمله سیگار و قلیان باید به حداقل برسد و استفاده بیشتر از میوه، سبزیجات تازه، لبنیات کم‌چرب و مایعات در برنامه غذایی قرار گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: تا زمان بازگشت هوا به شرایط مطلوب، شهروندان از فعالیت‌هایی که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود و همچنین حضور طولانی‌مدت در طبیعت و فضای باز خودداری کنند.

ایمانی تأکید کرد: در صورت بروز علائمی مانند تنگی نفس یا مشکلات قلبی و عروقی، افراد باید در سریع‌ترین زمان ممکن به مراکز درمانی و بهداشتی مراجعه کنند.