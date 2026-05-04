فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش، کیفیت هوا در شهرستان قصرشیرین در وضعیت خطرناک قرار داشته و در شهرستان اسلام‌آباد غرب نیز برای گروه‌های حساس ناسالم است.

وی با تأکید بر ضرورت خودمراقبتی شهروندان افزود: بر این اساس، اکیداً توصیه می‌گردد شهروندان گرامی شهرستان‌های مذکور جهت حفظ سلامت خود، نکات و هشدارهای بهداشتی را با دقت مورد توجه قرار دهند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: کلیه افراد به ویژه افراد حساس شامل سالمندان، مادران باردار، کودکان و افراد دارای سابقه بیماری‌های قلبی، عروقی و تنفسی در این شرایط از منزل خارج نشوند.

ایمانی ادامه داد: ورزشکاران در شرایط بحرانی آلودگی هوا از ورزش در فضای باز به خصوص حاشیه بزرگراه‌ها اجتناب کنند و کوهنوردان از کوهنوردی خودداری نمایند. همچنین حضور در پارک‌ها و پیاده‌روی در شرایط ناسالم آلودگی هوا صورت نگیرد؛ چرا که مضرات و خطرات پیاده‌روی و حضور در پارک در شرایط آلودگی شدید هوا، به مراتب بیش از منافع آن است.

وی با اشاره به لزوم کاهش ترددهای غیرضروری بیان کرد: تردد خودروهای شخصی باید کاهش یابد و در صورت استفاده از خودرو، ضمن استفاده از ماسک مناسب شیشه‌ها را بالا نگه دارید. در صورت لزوم به خروج از منزل یا محل کار نیز حتماً از ماسک مناسب استفاده کنید که در این شرایط، ماسک‌های N95 و یا ماسک‌های (FFP2 و FFP3) توصیه می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه اضافه کرد: کارکنانی که به واسطه شغلی، بیشتر در معرض آلودگی هوا قرار دارند، مانند نیروهای پلیس راهور، حتماً باید از وسایل حفاظت فردی به ویژه ماسک با ویژگی‌های استانداردِ ذکر شده استفاده کنند.

ایمانی بر توصیه‌های تغذیه‌ای و مراقبتی نیز تأکید کرد و افزود: شهروندان حتی‌الامکان از مصرف سیگار و قلیان خودداری کنند و در مقابل، مصرف شیر، ماست کم‌چرب، میوه و سبزیجات تازه و مایعات را برای دفع سموم از بدن افزایش دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تا برگشت هوا به شرایط مطلوب، از هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود خودداری کنید. همچنین در صورت مواجهه با تنگی نفس و هرگونه ناراحتی قلبی و عروقی، سریعاً به نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی و درمانی یا بیمارستان مراجعه کرده و حتی‌الامکان در روزهای با آلودگی هوا از گردش در طبیعت خودداری نمایید.