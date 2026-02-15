به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کرم حسنی اظهار داشت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد به‌موقع مأموران پلیس اطلاعات شهرستان دره‌شهر و با همکاری جامع اطلاعاتی شهرستان، مشخص شد افرادی قصد دارند تعدادی سکه تاریخی را از طریق پست به مقصدی نامعلوم ارسال کنند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه، ۲ متهم را شناسایی و دستگیر که در بازرسی‌های انجام‌شده تعداد ۱۵ قطعه سکه نقره تاریخی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دره‌شهر با بیان اینکه متهمان پس ازتشکیل پرونده جهت سیرمراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان میراث فرهنگی، قدمت سکه‌های مکشوفه مربوط به دوره اشکانیان بوده و ارزش تقریبی آن‌ها ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.