به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پاکسرشت اظهار کرد: در پی اعلام خبر غرق شدن یک جوان ۲۲ ساله در استخر یک واحد گلخانه‌ای واقع در محدوده احمدآباد مشیر به ستاد فرماندهی سازمان، بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: یک تیم تخصصی غواصی از ایستگاه شماره یک و یک تیم امداد و نجات از ایستگاه شماره ۲ به همراه مدیر عملیات شیفت ۱ در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حضور یافتند. با توجه به عمق زیاد استخر، عملیات جست‌وجو و غواصی به صورت تخصصی انجام شد و پیکر فرد غرق شده از آب خارج شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ادامه داد: در پایان، پیکر متوفی برای سیر مراحل قانونی تحویل عوامل آرامستان‌ها شد.

پاک‌سرشت بیان کرد: از گلخانه داران درخواست می‌شود نسبت به ایمن سازی، نصب علائم هشدار و رعایت قوانین مربوط به استخرهای کشاورزی اقدام و همچنین از شهروندان تقاضا می‌کند از نزدیک شدن به استخرهای کشاورزی و گلخانه‌ای که معمولاً دارای عمق زیاد و ایمنی پایین هستند پرهیز کنند.