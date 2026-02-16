محمدی: مساجد محور تحول درونی جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر محمدی در جلسه هماهنگی کمیته رسانه قرارگاه ملی مسجد استان، تقارن «بهار قرآن» و «بهار طبیعت» را فرصتی مغتنم برای تقویت همبستگی ملی و ارتقای حال خوب جمعی عنوان کرد و گفت: تولیدات رسانه‌ای باید در راستای ایجاد همدلی میان مردم، فارغ از گرایش‌ها و سلیقه‌ها، هدایت شود.

وی با اشاره به شرایط اجتماعی کشور، افزود: در مقطع کنونی لازم است همه دستگاه‌ها با بازنگری در مأموریت‌ها و عملکرد خود، به تقویت حس تعلق به وطن و ارزش‌های دینی کمک کنند و فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای را در مسیر افزایش همبستگی ملی سامان دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، مسجد را نقطه کانونی فعالیت‌های محله‌محور دانست و اظهار کرد: هرچند محله‌محوری محدود به مسجد نیست و مدارس، گروه‌های مرجع و ریش‌سفیدان نیز نقش دارند، اما تثبیت جایگاه مسجد به‌عنوان محور فعالیت‌های اجتماعی، دستاورد مهمی در مسیر تحول فرهنگی خواهد بود.

محمدی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه سنتی به مدیریت مساجد، گفت: اداره مساجد با رویکردهای صرفاً سلسله‌مراتبی پاسخگوی نیازهای امروز نیست و باید با رویکرد مشارکت‌محور و با محوریت جذب جوانان حرکت کرد. بخشی از فاصله گرفتن مردم از مسجد ناشی از برخی عملکردهای گذشته است که می‌توان آن را اصلاح کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان پیشنهاد داد با انتخاب چند مسجد پایلوت در مناطق مختلف شهر، برنامه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای با همکاری نهادهایی همچون سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، شهرداری زنجان و صدا و سیمای مرکز زنجان اجرا شود تا در صورت موفقیت، مبنای تدوین سند توسعه فرهنگی و رسانه‌ای مساجد قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به مأموریت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، افزود: هدف اولیه این کانون‌ها ایجاد ظرفیت‌های نو در حوزه هنر و رسانه برای جذب نسل جوان بوده که بازگشت به این مأموریت می‌تواند نقش مهمی در پیوند دوباره نسل جدید با مسجد ایفا کند.

در ادامه این جلسه، مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان از آغاز پشتیبانی رسانه‌ای صداوسیما از برنامه‌های مسجدمحور خبر داد و بر ضرورت هم‌افزایی فعالان رسانه‌ای و روابط عمومی دستگاه‌ها برای روایت‌سازی و تولید محتوا در ماه مبارک رمضان تأکید کرد.

محسن اسلامی، با اشاره به اجرای طرح «زندگی با آیات» طی دو سال اخیر، اظهار کرد: امسال نیز ۳۰ آیه با محوریت مقاومت و پایداری برای ترویج در میان مردم انتخاب شده و از کنشگران رسانه‌ای خواسته شده پیشنهادها و ایده‌های خود را ارائه دهند.

مدیر ستاد کانون‌های مساجد زنجان همچنین از فعال شدن ۳۸ امام جماعت در مساجدی که پیش‌تر فعالیت محدودی داشتند خبر داد و گفت: استمرار این روند نیازمند هماهنگی در کمیته رسانه و طرح موضوعات مرتبط در شورای اطلاع‌رسانی و شورای فرهنگ عمومی استان است تا پشتوانه اجرایی لازم برای برنامه‌ها فراهم شود.