دریافت 47 MB کد مطلب 6750512 https://mehrnews.com/x3bpyz ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۴۷ کد مطلب 6750512 فیلم هنر فیلم هنر ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۴۷ روایت زندهیاد عنایت بخشی از ۸ ماه جستوجو برای ایفای یک نقش روایت زندهیاد عنایت بخشی از ۸ ماه جستوجو برای جان دادن به یک نقش در یک فیلم سینمایی را مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت عنایتالله بخشی پیام تسلیت مدیران فرهنگی و هنری در پی درگذشت عنایت بخشی سکانسی از فیلم شاه نقش و آخرین هنرنمایی زنده یاد عنایت بخشی برچسبها عنایت بخشی خبر درگذشت بازیگر سینما بازیگر تلویزیون
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