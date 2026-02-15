به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضاییه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه طی پیامی درگذشت هنرمند متعهد، عنایت‌الله بخشی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌ الرحمن الرحیم

درگذشت هنرمند متعهد و برجسته مرحوم آقای عنایت‌الله بخشی رحمة‌الله‌علیه از پیشکسوتان سینما، تلویزیون و تئاتر را به جامعه‌ی هنری کشور و به همه‌ی دوستداران ایشان و به خاندان گرامی‌اش تسلیت می‌گویم.

آن مرحوم در شمار هنرمندانی بود که همواره به ارزش‌های اسلامی و ملی وفادار ماند و با نقش‌آفرینی در آثار فاخر و ماندگار، به اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی خدمت کرد.

از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجه برای آن فقید سعید و صبر و اجر برای بازماندگان مسألت می‌کنم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای