به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، طی مراسمی با حضور مدیرعامل، عضو هیات مدیره، اعضای هیات عامل و برخی مدیران ارشد بانک، «سعید رضا کوهی» به عنوان سرپرست معاونت اعتباری بانک مسکن معرفی شد.

خورسندیان دراین مراسم، حاکمیت شرکتی را مجموعه ای از ضوابط و خط مشی ها عنوان کرد که جهت چابک سازی سازمان و تسهیل فرآیندها به کار گرفته و منجر به مطلوبیت در خدمت رسانی به مشتریان می شود.

حاکمیت شرکتی در بانک بهبود ناترازی، ارتقای انضباط و شفافیت مالی را در پی دارد

خورسندیان افزود: بانک مسکن عملکرد مناسبی در بخش های مختلف به خصوص نهضت ملی مسکن و خانه دارکردن مردم داشته و این امر منجر به ایجاد ناترازی و عدم تعادل درمنابع و مصارف شده است بنابراین پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بانک باعث بهبود ناترازی، ارتقای انضباط و شفافیت مالی می شود.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به انتصاب سعید رضا کوهی به عنوان سرپرست معاونت اعتباری بانک، از خدمات سید محسن فاضلیان در مدت تصدی این عنوان قدردانی کرد و یادآور شد: در دوران حضور آقای فاضلیان به عنوان معاون اعتباری بانک مسکن، شاهد موفقیت‌های بسیاری در حوزه توسعه بخش مسکن و پیشبرد طرح نهضت ملی بوده ایم.

وی با بیان این مطلب که بانک مسکن به عنوان بانکی تخصصی در حوزه مسکن، نقش محوری در پیشبرد طرح نهضت ملی و تامین مالی آن ایفا می کند، افزود: این بانک با هدف تحقق سیاست‌های کلان حوزه مسکن و پشتیبانی از جریان پایدار ساخت و ساز همچنان در مسیر تامین مالی پروژه‌های نهضت ملی در سراسر کشورگام بر می دارد و با استمرار این روند به خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه کمک می کند.

تحول دیجیتال،باعث تسهیل در انجام فرآیندها در بانک می شود

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه فناوری اطلاعات را از ارکان اصلی بانک برشمرد و گفت: توسعه فناوری و تحول دیجیتال در بانک باعث تسهیل و تسریع در انجام فرآیندها و بهبود عملکرد و در نهایت ارتقای کسب و کار در بانک می‌شود به همین دلیل و با توجه به سوابق درخشان آقای فاضلیان، وی به عنوان رییس کمیته های راهبری امنیت اطلاعات، فناوری اطلاعات، عالی اعتبارات و ریسک بانک معرفی می شود تا شاهد تحول در حوزه فناوری و ارتقای جایگاه بانک شویم.

وی تغییر و تحولات را لازمه چابکی سازمان عنوان کرد و یادآور شد: به منظور اجرای دستور العمل الزامات ناظر بر کمیته های حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی؛ تغییراتی در کمیته های مستقر در بانک اعمال و این کمیته ها در راستای بهینه سازی فعالیت ها، گردش شغلی مناسب تر و چابک سازی سازماندهی شد.

براین اساس و در راستای پیاده سازی الزامات حاکمیت شرکتی در بانک، «سید محسن فاضلیان» رییس کمیته های راهبری امنیت اطلاعات، فناوری اطلاعات، عالی اعتبارات و ریسک و «احمد بیدی» عضو کمیته انتصابات مدیران ارشد و میانی منصوب شدند.

فاضلیان: بانک مسکن عملکرد مطلوبی در اجرای طرح های حمایتی بخش مسکن دارد

سید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک نیز طی سخنانی با اشاره به پیشینه فعالیت بانک گفت: بانک مسکن رسالت سنگینی در حوزه تامین مسکن و خانه دار کردن مردم بر عهده دارد و توانسته است در اجرای سیاست های دولت محترم در این بخش به خوبی عمل کند.

وی افزود: تعیین تکلیف مسکن مهر ، پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن وانعقاد قراداد با سازندگان در جهت ساخت پروژه های نهضت ملی از جمله دستاوردهای مطلوب بانک در بخش توسعه مسکن بوده است.