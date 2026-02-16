به گزارش خبرنگار مهر، حشمت عزیزان ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار ایلام از انعقاد قرارداد خرید ۱۰۰ تن مرغ تولیدی از مرغداری ها خبر داد و گفت: تاکنون ۶۰ تن از این میزان به صورت رسمی خریداری شده است.

وی همچنین به وضعیت صادرات و سهمیه‌های تخصیص داده شده اشاره و بیان کرد: ایلام موفق به دریافت سهمیه ۲۷ تنی گوشت قرمز شده‌ که این امر نشان‌دهنده وضعیت کنترل شده بازار محصولات پروتئینی است.

عزیزان افزود: هم‌اکنون ۲۴ تن مرغ منجمد از تخصیص‌های قبلی با نرخ ۱۷۵ هزار تومان در سردخانه موجود است، که در صورت نیاز به بازار عرضه خواهد شد.

وی در ادامه به نگرانی‌های پیشین درباره برخی مشکلات در بازار روغن اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکل حادی در سطح بازار روغن پیش‌بینی نمی‌شود و ذخایر موجود به اندازه کافی است.