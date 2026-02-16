به گزارش خبرنگار مهر، حمید ناطقی بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با موضوع پنجمین جشنواره معنوی حب‌الحسین علیه‌السلام اظهار داشت: برپایی ضیافت افطاری در ماه مبارک رمضان با حضور فعالان و ارکان اصلی هیئت های مذهبی از جمله مهمترین برنامه های هیئت خادم الرضا علیه السلام درطول سال است و این برنامه در قالب رویداد حب‌الحسین علیه‌السلام برگزار می شود.

وی با اشاره به روند برگزاری این ضیافت‌ها در سال‌های گذشته افزود: در سالهای پیشین، برنامه‌های افطاری در بیش از ۲۰ شب و به‌صورت مجزا برای گروه‌های مختلف از جمله خطبا، قاریان، مداحان، شاعران آیینی، فعالان حوزه بین الملل، فعالان رسانه‌ای، مسئولان هیئات مذهبی، خیرین و خادمان، طبالان حسینی، علمداران، آینده سازان ،گروه های سرود، همیاران هیئت خادم الرضا علیه‌السلام و خانواده های معظم شهدا برگزار می‌شد.

وی با بیان اینکه امسال با رویکردی وحدت‌آفرین این برنامه‌ها در سه شب تجمیع شده است تا تمامی ارکان مرتبط با هیئات مذهبی در کنار یکدیگر حضور یابند افزود: با توجه به شرایط اخیر کشور و ضرورت صیانت از وحدت و انسجام ملی، تصمیم گرفته شد شیوه برگزاری ضیافت‌های افطاری هیئات مذهبی قم با نگاهی راهبردی بازتنظیم شود.

مسئول هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام قم بیان کرد: هدف از این تجمیع، ایجاد فضایی مشترک برای هم‌نشینی و گفت‌وگوی صمیمانه میان فعالان عرصه هیئت است تا جلوه‌ای عینی و مضاعف از همدلی و هم‌افزایی بیشتر شکل گیرد که حضور هم‌زمان گروه‌های مختلف در کنار یکدیگر، پیام روشنی مبنی بر هم‌مسیر بودن همه جریان‌های فعال در هیئات مذهبی دارد.

ایجاد وحدت، همدلی و هم‌افزایی مهمترین هدف رویداد حب‌الحسین (ع)



ناطقی گفت: ایجاد وحدت، همدلی و هم‌افزایی در مسیر پیشبرد برنامه‌های هیئات مذهبی از مهم‌ترین اهداف این ضیافت‌هاست و این گردهم‌آیی‌ها فرصت مغتنمی برای تجدید دیدار فعالان هیئتی، تبادل تجربه و تقویت انسجام درونی مجموعه‌های مذهبی فراهم می‌آورد.

وی افزود: در چنین فضایی، ارتباطات چهره‌به‌چهره و هم‌سفره شدن فعالان، اندک فاصله‌های احتمالی را کاهش می‌دهد و زمینه همگرایی بیشتر در اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی را مهیا می‌کند و استمرار این سنت وحدت‌آفرین در سال‌های آینده نیز مورد توجه خواهد بود.

مسئول هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام قم با اشاره به نقش اجتماعی هیئات اظهار داشت: هیئات مذهبی تنها برگزارکننده آیین‌های دینی نیستند، بلکه در شکل‌دهی به فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه نقش‌آفرین‌اند و از این‌رو، تقویت انسجام درونی این مجموعه‌ها می‌تواند آثار مثبتی در سطح جامعه نیز به همراه داشته باشد.

ناطقی دومین هدف این ضیافت‌ها را تکریم خادمان و پاسداشت پیشکسوتان عرصه هیئت عنوان کرد و گفت: در هر یک از شب‌های برگزاری، از چهره‌های باسابقه و خادمان پرتلاش هیئات مذهبی قم تجلیل می‌شود و یاد عزیزانی که سال‌های گذشته در این عرصه حضور مؤثر داشته‌اند و امروز در میان ما نیستند، گرامی داشته خواهد شد که در سالهای گذشته بیش از 100 نفر از این عزیزان مورد تجلیل قرار گرفتند.

وی ادامه داد: فرهنگ قدردانی از خدمت خالصانه، یکی از ارکان پویایی جریان هیئت است و معرفی چهره‌های گمنام اما اثرگذار به نسل جوان، زمینه الگوسازی صحیح را فراهم می‌کند و موجب می‌شود روحیه خادمی در دستگاه سیدالشهدا علیه‌السلام استمرار یابد.



مسئول هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام قم خاطرنشان کرد: بسیاری از پیشکسوتان هیئات مذهبی سال‌ها بدون چشمداشت در مسیر برگزاری مراسم و فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی تلاش کرده‌اند و تکریم آنان، علاوه بر قدردانی از گذشته، سرمایه‌گذاری برای آینده هیئات است.



ناطقی در بخش دیگری از سخنان خود به محور و هدف سوم این برنامه‌ها اشاره کرد و افزود: ترویج فرهنگ افطاری ساده، یکی دیگر از اهداف این ضیافت‌هاست و این برنامه‌ها با پرهیز از هرگونه تجمل و اسراف برگزار می‌شود تا جلوه‌ای معنوی و مردمی از فرهنگ هیئتی به نمایش گذاشته شود.



وی بیان کرد: تأکید بر سادگی سفره افطار، علاوه بر همسویی با توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره ساده‌زیستی، به تعمیق معنویت مجالس کمک می‌کند و نشان می‌دهد که اصالت هیئت در محتوا و پیام آن است نه در ظواهر.



مسئول هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام قم اظهار داشت: ممکن است در نگاه ظاهری، تفاوت سلیقه‌هایی میان برخی گروه‌های فعال در هیئات مذهبی مشاهده شود اما حقیقت آن است که مقصد همه یکی است و آن اقامه شعائر دینی و ترویج فرهنگ ناب حسینی است.



ناطقی افزود: هم‌نشینی گروه‌های مختلف در کنار یکدیگر، فرصتی برای تعمیق فهم متقابل و تقویت پیوندها فراهم می‌کند و این هم‌سفره شدن نماد آن است که اختلاف دیدگاه‌های احتمالی مانعی برای حرکت در مسیر مشترک نیست.



وی تأکید کرد: در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش و همبستگی است و رهبر معظم انقلاب نیز بر این امر تاکید دارند، هیئات مذهبی می‌توانند پیشگام تقویت وحدت در جامعه باشند و رسالت هیئت تنها محدود به برگزاری مراسم نیست بلکه تجلی‌بخش روح برادری و همدلی حول محور ارزش‌های الهی و عاشورایی است.



مسئول هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام قم در ادامه اظهار داشت: جشنواره معنوی حب‌الحسین علیه‌السلام نیز در همین چارچوب طراحی شده و تلاش دارد ضمن ایجاد فضای معنوی، بستری برای تقویت ارتباط میان ارکان مختلف هیئات فراهم آورد.

ناطقی تصریح کرد: تجمیع برنامه‌ها در سه شب، اقدامی هدفمند برای نمایش انسجام درونی هیئات مذهبی قم است و امید می‌رود این همگرایی، الگویی برای سایر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: با همراهی فعالان هیئتی و مشارکت گسترده ارکان مختلف، جشنواره معنوی حب الحسین علیه اسلام امسال بتواند گامی مؤثر در جهت تقویت همدلی، انسجام و هم‌افزایی میان هیئات مذهبی قم باشد و پیام وحدت را به‌صورت عملی در جامعه منعکس کند.

وی عنوان کرد: این جشنواره معنوی طی سه شب اول ماه مبارک رمضان و با سخنرانی آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور در شب افتتاحیه دنبال می شود.

مردم اصلی‌ترین سرمایه هیئت هستند



ناطقی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های گسترده هیئت خادم‌الرضا(ع) گفت: این هیئت با بهره‌گیری از ظرفیت جوانان انقلابی و دغدغه‌مند، برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و مذهبی را به ویژه در مناسبت‌ها، اعیاد و سالگردهای شهادت ائمه اطهار(ع) برگزار می‌کند.



وی با بیان اینکه مردم اصلی‌ترین سرمایه هیئت هستند، افزود: برگزاری منظم مراسم مذهبی، برنامه‌های فرهنگی و خدمات اجتماعی ابن هیئت مرهون اعتماد و مشارکت صادقانه مردمی است که پای کار اهل‌بیت(ع) ایستاده‌اند.



مسئول هیأت خادم‌الرضا(ع) قم ادامه داد: برنامه‌هایی چون سخنرانی، مدیحه‌سرایی، طرح‌های فرهنگی ویژه نوجوانان و جوانان، و همچنین فعالیت‌های حمایتی و اطعام نیازمندان با مشارکت داوطلبانه مردم اجرا می‌شود.



وی همچنین به نقش بانوان در فعالیت‌های هیئت خادم الرضا(ع) اشاره کرد و افزود: بانوان از ارکان اصلی پیشبرد برنامه‌ها هستند و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و پشتیبانی با مدیریت و حضور فعال آنان انجام می‌شود.



ناطقی تأکید کرد: نگاه هیئت خادم الرضا(ع) به نقش بانوان تشریفاتی نیست و بیش از ۴۵ درصد اعضای هیئت را بانوان تشکیل می‌دهند و حضور سازمان‌یافته و دغدغه‌مند آنان برای رسیدن به نتایج مطلوب در برنامه‌ها ضروری است.



مسئول هیئت خادم‌الرضا(ع) با اشاره به مشارکت بانوان در آموزش نوجوانان، جلسات معرفتی، فعالیت‌های قرآنی و ساماندهی امور اجرایی مراسم‌ها گفت: حضور فعال بانوان در این عرصه‌ها نقش تعیین‌کننده دارد و بدون آن بسیاری از برنامه‌ها به سرانجام مطلوب نمی‌رسد.



وی با بیان اینکه هیئت خادم‌الرضا(ع) قم به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های مذهبی جهان اسلام مطرح است، یادآور شد: دامنه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این هیئت بسیار گسترده و اثرگذار است، اما محور اصلی برنامه‌ها محبت و ارادت به اهل‌بیت(ع) است.