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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۲۹

ضرورت تأسیس اندیشکده‌های تخصصی با مشارکت جهاد دانشگاهی در کردستان

ضرورت تأسیس اندیشکده‌های تخصصی با مشارکت جهاد دانشگاهی در کردستان

سنندج- معاون مدیریت توسعه و منابع استاندار کردستان با اشاره به ظرفیت‌های علمی و اجرایی جهاد دانشگاهی، خواستار ایجاد پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های تخصصی متناسب با نیازها و ظرفیت‌ها استان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ملک در دیدار با مهدی باصولی معاون آموزش جهاد دانشگاهی کشور که در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری برگزار شد، اظهار داشت: جهاد دانشگاهی در کردستان با تأخیر نسبت به مرکز و سایر نقاط کشور تأسیس شد و همین مسئله موجب شد این نهاد آنگونه که شایسته است در استان معرفی نشود.

وی با اشاره به فعالیت پژوهشکده‌های تخصصی جهاد دانشگاهی در سایر استان‌ها، افزود: با توجه به ظرفیت‌های کردستان در حوزه‌هایی همچون گردشگری، معدن، کشاورزی و هم‌مرزی با اقلیم کردستان عراق، لازم است در چارچوب توسعه متوازن، پژوهشکده‌های متناسب با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان راه‌اندازی شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان همچنین بر ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی مؤثر برای شوراها و دهیاران تاکید کرد و گفت: با ارتقای آموزش‌ مهارت‌های ارتباطی اثربخش می‌توان کیفیت خدمت به مردم در روستاها و شهرها را بهبود بخشید.

ملک با استقبال از پیشنهاد جهاد دانشگاهی جهت ایجاد اندیشکده‌های تخصصی در استان تصریح کرد: اندیشکده‌ها نقش مهمی در تولید خروجی‌های سیاستی و پشتیبانی از تصمیم‌گیری دارند، از این رو می‌توان متناسب با نیازهای استان، به‌ویژه در حوزه مرز، گردشگری و اقتصاد، این ساختارها را در کردستان ایجاد کرد.

وی در ادامه با اشاره به همجواری کردستان با اقلیم کردستان عراق، توسعه همکاری‌های علمی و مهارتی برون‌مرزی را مورد تاکید قرار داد و افزود: با انعقاد تفاهم‌نامه میان استانداران دو طرف و اجرای آن توسط جهاد دانشگاهی، زمینه گسترش آموزش‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک فراهم خواهد شد.

معاون استاندار کردستان اضافه کرد: تمامیت ایران با همه سرمایه‌های فرهنگی، جغرافیایی و انسانی آن باید به‌عنوان مزیت دیده شود و این ظرفیت‌ها می‌تواند به نقطه قوتی برای انسجام ملی تبدیل شود، در این مسیر جهاد دانشگاهی می‌تواند نقش موثرتری در کردستان ایفا کند.

کد مطلب 6751062

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