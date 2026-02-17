جشنواره ترویجی موز در شهرستان کنارک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شهرکی صبح سه شنبه در جمعه خبرنگاران از برگزاری جشنواره ترویجی موز در شهرستان کنارک خبر داد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جنوب استان در توسعه باغات موز برگزار شد، گفت: تبادل تجربیات بهره‌برداران، ارائه آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی، جلب توجه مسئولان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به ظرفیت‌های بالقوه استان در حوزه توسعه میوه‌های گرمسیری، افزایش بهره‌وری و ارتقای عملکرد محصول موز از مهم‌ترین اهداف این رویداد ترویجی است.

وی ادامه داد: این جشنواره با حضور جمعی از مسئولان، مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی، مدیران جهاد کشاورزی حوزه سواحل مکران، کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان، نمایندگان شرکت کشت و صنعت مکران و بهره‌برداران شهرستان‌های کنارک، زرآباد و دشتیاری در منطقه کهیر شهرستان کنارک برگزار شد.

شهرکی افزود: بازدید از باغات موز و پاپایا و همچنین سازه‌های شید از دیگر برنامه‌های این جشنواره ترویجی بود.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز استان در تولید موز کشور گفت: استان سیستان و بلوچستان در حال حاضر با تولید سالانه بیش از ۳۴۰ هزار تن موز، بالاترین سطح زیر کشت و میزان تولید این محصول را در کشور به خود اختصاص داده و با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در دست اقدام، پیش‌بینی می‌شود طی دو سال آینده در این محصول مهم به خودکفایی برسیم.