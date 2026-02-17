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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی از ۱۶ اسفندماه

آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی از ۱۶ اسفندماه

زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مزکز سنجش آموزش پزشکی ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۶ تا ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ به صورت اینترنتی انجام می شود.

آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ در روزهای پنجشنبه ۲۱ خرداد و جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

پیش از این مرکز سنجش آموزش پزشکی در دو بازه زمانی اعلام کرده بود که زمان ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ طی هفته آخر دی ماه و هفته پایانی بهمن ماه اطلاع رسانی می شود.

همچنین بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی هرگونه تغییر یا موارد جدید صرفا از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی می شود و داوطلبان موظف به کنترل سامانه مربوطه به منظور اطلاع از آخرین تغییرات هستند.

کد مطلب 6751452
مهتاب چابوک

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