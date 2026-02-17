به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مزکز سنجش آموزش پزشکی ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۶ تا ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ به صورت اینترنتی انجام می شود.

آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ در روزهای پنجشنبه ۲۱ خرداد و جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

پیش از این مرکز سنجش آموزش پزشکی در دو بازه زمانی اعلام کرده بود که زمان ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ طی هفته آخر دی ماه و هفته پایانی بهمن ماه اطلاع رسانی می شود.

همچنین بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی هرگونه تغییر یا موارد جدید صرفا از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی می شود و داوطلبان موظف به کنترل سامانه مربوطه به منظور اطلاع از آخرین تغییرات هستند.