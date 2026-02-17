نظری: طرح آب شرب رامهرمز پاسخی به مطالبه ۵۰ ساله مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین نظری ظهر سهشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی احداث آبگیر و اجرای خط انتقال طرح میانمدت آب شرب از سد جره به شهرستان رامهرمز که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، اظهار کرد: در دوره وزارت فعلی نیرو و با استفاده از ظرفیتهای این وزارتخانه و زحمات مدیران حوزه آب و برق خوزستان، یک انقلاب عمرانی در بخش آب، فاضلاب و انرژی در سطح شهرستانهای رامهرمز و رامشیر شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه در حوزه زیرساختی، بهویژه در بخش آب و فاضلاب، این دو شهرستان با مشکلات جدی مواجه هستند، افزود: هرچند اقدامات خوبی آغاز شده اما اعتبارات در برخی بخشها کافی نیست و در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد روستاها با تنش آبی روبهرو هستند.
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه از سال گذشته از محل اعتبارات نفتی و وزارت نیرو، حدود یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در حوزه آب شرب سرمایهگذاری شده است.
نظری با اشاره به اهمیت این پروژه تصریح کرد: این طرح میتواند بهصورت موقت و اضطراری، تا چند سال و تا زمان شکلگیری، آب شیرین و مطلوب را به منطقه برساند. ایسی آب رامهرمز بالای سه هزار است و مردم این منطقه بیش از ۵۰ سال است که این مطالبه را دنبال میکنند.
وی افزود: پیمانکار پروژه بیش از چهار ماه است فعالیت خود را آغاز کرده و طبق وعده دادهشده، این طرح تا آبان سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: از محل مسئولیتهای اجتماعی و درآمدهای متفرقه، حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار حوزه آب و برق و آب و فاضلاب خوزستان قرار دارد و از نظر تأمین اعتبار، مشکلی وجود ندارد.
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