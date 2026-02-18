به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای با تشریح عملکرد امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر خوزستان در ماه بهمن اظهار کرد: در این بازه زمانی، ۳۸۷ نجاتگر در قالب ۱۱۶ تیم عملیاتی و با به‌کارگیری ۱۰۹ خودروی امدادی به‌صورت مستمر در مأموریت‌های امداد و نجات حضور داشتند.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، ۴۳ نفر مصدوم مورد امدادرسانی قرار گرفتند که از این تعداد، ۳۲ نفر پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان ادامه داد: همچنین ۱۴۹ نفر از هموطنان در شرایط بحرانی، از خدمات اسکان اضطراری بهره‌مند شدند.

عبودی مزرعی با اشاره به عملیات‌های شاخص انجام‌شده تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی نجاتگران، ۹۵۸ نفر گرفتار در برف و سیل نجات یافتند و ۲۱۴ دستگاه خودرو نیز از مناطق حادثه‌دیده رهاسازی شد.

وی ضمن قدردانی از زحمات نجاتگران، به‌ویژه نیروهای داوطلب، این اقدامات را نمادی از تعهد، آمادگی و ایثار نیروهای امدادی هلال‌احمر استان خوزستان در مواجهه با حوادث طبیعی دانست و تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر با تمام توان در کنار مردم خواهد بود.