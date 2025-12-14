عملیات جستجوی فرد مفقود شده در سیلاب مسجدسلیمان سرعت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی عصر امروز به همراه مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان با حضور در محل عملیات جستجوی فرد مفقود شده در محدوده پل بتوند –روستای بتوند شهرستان مسجدسلیمان، روند فعالیت تیم‌های امدادی را مورد ارزیابی قرار داد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نجاتگران با تأکید بر اهمیت سرعت و دقت در عملیات، دستور تداوم جستجوهای زمینی، رودخانه‌ای و هوایی با بهره‌گیری از همه امکانات و تجهیزات موجود را صادر کرد.

عبودی مزرعی با اشاره به ادامه عملیات جستجو اظهار کرد: در این مرحله، تیم‌های تخصصی جمعیت هلال‌احمر با به‌کارگیری چهار فروند پاراگلایدر موتوری و با همکاری یگان‌های لشکر ۹۲ زرهی، عملیات جستجو را با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی و استانداردهای تخصصی حوادث سیلاب ادامه خواهند داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان با بیان گستردگی منطقه عملیات افزود: در مجموع ۱۰ تیم عملیاتی شامل ۶ تیم از شهرستان مسجدسلیمان، تیم‌هایی از شعب گتوند و شوشتر، یک تیم واکنش سریع و یک تیم آنست ستاد استان در این عملیات مشارکت دارند. همچنین تجهیزات لجستیکی از جمله آمبولانس، قایق جیمینی، خودروهای کمک‌دار پشتیبانی و تجهیزات تخصصی سیلاب و پاراگلایدر برای انجام عملیات با بالاترین دقت و سرعت به‌کار گرفته شده است.

وی با اشاره به دشواری‌های عملیات امدادی در این منطقه، از جمله افزایش دبی آب، مسیرهای طولانی با پیمایش بیش از ۲۰ کیلومتر و محدودیت‌های دسترسی، تصریح کرد: با وجود همه سختی‌ها، عملیات جستجو برای یافتن فرد مفقود بدون هیچ وقفه‌ای و با جدیت کامل ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت ۱۸:۱۰ روز ۲۰ آذرماه گزارشی مبنی بر گرفتار شدن سه نفر در سیلاب محدوده پل بتوند– مسجدسلیمان به مرکز عملیات امداد و نجات استان اعلام شد. از همان لحظات اولیه، تیم‌های هلال‌احمر در محل حاضر شدند که با تلاش نجاتگران، دو نفر نجات یافتند و عملیات جستجو برای یافتن یک فرد مفقود همچنان با استفاده از تمامی توان و ظرفیت‌های امدادی ادامه دارد.