به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی پیش از ظهر چهارشنبه در دوازدهمین کنفرانس بینالمللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی که در شبستان بقیع آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: امیدواریم در این ماه شریف، از مقدرات الهی نابودی دشمنان اسلام و تضعیف قدرتهایی باشد که بر دامنه ظلم خود میافزایند.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست علمی و مسئولان مسجد مقدس جمکران افزود: برگزاری چنین کنفرانسهایی در این آستان مقدس نشاندهنده پویایی و رشد فعالیتهای علمی، فرهنگی و سیاسی این مجموعه نسبت به سالهای گذشته است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعبیر حقوق بشر آمریکایی گفت: این مفهوم از ابتکارات رهبر معظم انقلاب اسلامی است که به ادبیات سیاسی کشور وارد شده و باید در سطوح ملی و بینالمللی تبیین و گسترش یابد و دشمنان همواره با تولید ادبیات و بهرهگیری از واژگان جذاب، اهداف خود را پیش بردهاند و امروز نیز از همین شیوه برای نفوذ استفاده میکنند.
وی افزود: در اسناد بینالمللی موسوم به حقوق بشر، هیچ اشارهای به خالق انسان و مسئولیت او در برابر خداوند نشده و تلاش میشود انسان از مبدأ آفرینش جدا شود و این رویکرد زمینهساز شکلگیری تفکراتی است که حتی در برخی متون ادعایی یهود، سایر انسانها را خارج از دایره انسانیت میدانند و همین نگاه، ریشه بسیاری از جنایات معاصر است.
آیتالله فاضل لنکرانی با استناد به آیات قرآن کریم تصریح کرد: دشمنی جریان کفر با اسلام مقطعی و محدود به زمان خاصی نیست و قرآن بر استمرار این تقابل تأکید دارد و از این رو ادعای صلحطلبی آمریکا با واقعیات میدانی سازگار نیست و تجربه نشان داده است که همزمان با شعارهای صلح، دامنه جنگها و کشتارها گسترش یافته است.
وی گفت: برخی در داخل کشور نسخه سازش با آمریکا را مطرح میکنند، در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند هزینه سازش بیش از مقاومت است و اساساً آمریکا به دنبال تسلیم کامل ملتهاست و تسلیمی که به معنای واگذاری منابع، ثروتها و ظرفیتهای ملی خواهد بود.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تحریمهای اقتصادی را از ابزارهای اصلی فشار دانست و افزود: تحریم مسلمانان پیشینه تاریخی دارد اما امروز به شکلی سازمانیافته و گسترده اعمال میشود به گونهای که به نام آزادی، ملتها را در تنگنا قرار میدهند و با عنوان حقوق بشر، حقوق واقعی انسانها را نقض میکنند.
وی با اشاره به موضوع حقوق زن اظهار کرد: غرب از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کرد با متهم کردن اسلام به محدودسازی زنان، چهره نظام اسلامی را مخدوش کند، در حالی که در آثار بسیاری از فلاسفه غربی از جمله ارسطو، افلاطون و روسو، نگاه تحقیرآمیز نسبت به زن مشاهده میشود و اسلام در مسیر رشد علمی و تقرب الهی میان زن و مرد تفاوتی قائل نیست.
آیتالله فاضل لنکرانی ادامه داد: پروندههای متعدد سوءاستفاده و تعرض در جوامع غربی نشان میدهد مدعیان حقوق بشر در عمل نهتنها مدافع کرامت زن نیستند، بلکه هویت زن را تخریب کردهاند و با این حال در برابر این فجایع سکوت میکنند اما در قبال اجرای احکام قضایی در ایران، موج تبلیغاتی به راه میاندازند.
وی با یادآوری مواضع امام خمینی(ره) گفت: بنیانگذار انقلاب اسلامی از آغاز نهضت، ماهیت سلطهطلبانه آمریکا را تبیین کرد و هشدار داد هر جا فتنه و جنگی وجود دارد ردپایی از سیاستهای آمریکا دیده میشود و امروز نیز شواهد میدانی در منطقه و جهان این واقعیت را آشکارتر کرده است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: معظمله بارها به رفتار دوگانه آمریکا اشاره کردهاند و از یکسو ادعای دفاع از حقوق بشر دارند و از سوی دیگر از رژیم صهیونیستی در کشتار زنان و کودکان حمایت میکنند و حقوق بشر برای آنان ابزار فشار و دکان سیاسی است.
وی افزود: عملکرد آمریکا در عراق، افغانستان و دیگر مناطق جهان با ادعای صلحطلبی در تضاد کامل است و ملتها باید این تناقض آشکار را بشناسند و از این رو ضروری است مفهوم حقوق بشر آمریکایی در متون آموزشی و ادبیات رسمی کشور جایگاه مشخصی پیدا کند تا نسل جوان با ابعاد این رویکرد آشنا شود.
آیتالله فاضل لنکرانی در پایان خاطرنشان کرد: جبهه مقاومت ماهیت دشمنی آمریکا را بهخوبی درک کرده و نسل جوان نیز باید با استناد به شواهد و مستندات، این واقعیت را برای افکار عمومی تبیین کند؛ تجربه تاریخی نشان داده است که اعتماد و سازش با آمریکا نهتنها امنیت نمیآورد بلکه به از دست رفتن سرمایهها و منافع ملی میانجامد.
