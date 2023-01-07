دولت فرانسه با حمایت از این اهانت‌ها منفوریت خود در میان مسلمانان جهان را بیشتر کرد./ اهانت به مقدسات انسان‌ها در تقابل با دین، عقل و انسانیت است./

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در پایان درس خارج فقه با ابراز انزجار از هتک حرمت نشریه فرانسوی به مقدسات دینی و اهانت به رهبری انقلاب گفت: متأسفانه یکی از نشریات فرانسوی که سابقه‌ای سخیف و ید طولایی در اهانت به پیامبر اکرم (ص) و مقدسات اسلام و بزرگان دین دارد به بهانه اینکه مردم و نشریات ما آزادند، زشت‌ترین اعمال را در قالب کاریکاتور نسبت به بزرگان دین، رهبری، مراجع و مقدسات ما مرتکب شده است.

آیت الله فاضل لنکرانی ابراز داشت: به گردانندگان این نشریه که چنین عمل بسیار زشت و قبیحی را انجام داده و سابقه ننگین شأن در این امور زیاد است می‌گوئیم با شما که به ملاک دینی نمی‌توان صحبت کرد چون دین را قبول ندارید، در همه ادیان اهانت به مقدسات ادیان دیگر تقبیح شده، عقل هم همین را می‌گوید؛ اما آیا شما ملاک عقل و انسانیت را هم انکار می‌کنید؟

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) خاطر نشان کرد: شما که اینقدر ادعای روشنفکری و تمدن‌تان گوش فلک را پر کرده و سخن از تعامل و احترام می زنید اینک به این سوال ما پاسخ بدهید که بر چه اساسی می‌توانید با سایر ادیان و ملت‌ها ارتباط داشته باشید در شرایطی که شما به پیامبراسلام که بیش از یک میلیارد مسلمان پیرو اوست اهانت می‌کنید؟ آیا عقل این نحوه رفتار را می‌پسندد؟ آیا انسانیت این را می‌پسندد؟ شما بر چه اساسی این کار را می‌کنید؟ برای ما بیان کنید که بر چه اساسی می‌خواهید با مسلمانان ارتباط داشته باشید؟

وی با اشاره به وجود تناقض ادعای حقوق انسان و حقوق بشر در غرب، گفت: اگر نمی‌خواهید بر طبق عقل، دین و انسانیت عمل کنید پس چگونه داعیه دار هستید؟ پس غلط می‌کنید از حقوق بشر حرف می‌زنید. غلط می‌کنید از ارتباط بین کشورها و مردم بر اساس انسانیت حرف می‌زنید؟ غلط می‌کنید که مدعی احترام برای انسان‌ها باشید؟ اینقدر فضاحت شما زیاد است که می‌خواهید برای همجنس‌بازان به عنوان انسان احترام و کرامت قائل شوید اما مقدسات میلیون‌ها انسان شیعه را مورد هتک قرار می‌دهید. ادعای حقوق انسان و حقوق بشر نکنید، ادعای تمدن نکنید که حیوانات از این ادعاهای شما خجالت می‌کشند!

استاد درس خارج حوزه علمیه قم اظهار کرد: شما بر چه اساسی می‌خواهید در دنیا زندگی کنید؟ بالاخره زندگی شما در این دنیا یا باید بر اساس دین و عقل باشد و یا لااقل بر اساس احترام به هم نوع، اما شما همه این ضوابط را زیر پا گذاشتید.

اعلام انزجار شدید از هتک حرمت نشریه فرانسوی به رهبری انقلاب

وی با اعلام انزجار شدید از هتک حرمت نشریه فرانسوی به رهبری انقلاب، گفت: ما انزجار شدید خود را از این کاریکاتورهایی که این روزها در فضای مجازی منتشر شد اعلام می‌کنیم و به آن‌ها می‌گوئیم با این کارها، شما نفرت مسلمانان و شیعیان را از خودتان بیشتر می‌کنید.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار بیان کرد: شما که ملاکات انسانیت، عقل، دین و رعایت حقوق متقابل را که در قوانین سازمان ملل هم آمده، زیر پا می‌گذارید، اولاً بدانید میلیون‌ها انسان مسلمان و حتی غیر مسلمان را دشمن خود قرار دادید و این چنین نیست که خشم مسلمانان فقط به همین جا و در همین حد متوقف شود. ثانیاً ما از مراکز بین‌المللی می‌خواهیم به وظیفه خود عمل کنند؛ هر چند سازمان ملل نشان داده هیچ‌وقت به دنبال احقاق حقوق انسان‌ها نبوده است. این مراکز و گروه‌هایی که در سازمان ملل با بوق و کرنا حق زیست حیوانات را هم دنبال می‌کنند، پس چرا حقوق اولیه انسان‌ها را دنبال نمی‌کنند و اینچنین دربرابر اهانت به مقدسات مسلمانان بی تفاوتند؟

آیت الله فاضل لنکرانی بر لزوم موضع گیری و برخورد جدی مسؤولان در مسئله هتک حرمت نشریه فرانسوی تأکید و خاطر نشان کرد: در خاتمه از مسئولین وزارت خارجه می‌خواهیم با این اهانت به شدت برخورد کنند و به یک تعابیر محدود سیاسی اکتفا نکرده و با بیان الفاظ کلیشه‌ای دیپلماتیک مسئله را تمام نکنند، البته می‌دانم مسئولین دولتی هم یک چارچوبی دارند، ولی طوری قوی عمل کنند که زمینه این جور اهانت‌ها و جسارت‌ها به وجود نیاید.