۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

عیدی کارکنان دولت افزایش یافت

سخنگوی دولت گفت: عیدی کارکنان با دستور رئیس جمهور از ۵.۵ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.

    نظرات

    • ناشناس IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      15 40
      پاسخ
      دستتون درد نکنه
    • اکبرب IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      42 10
      پاسخ
      با ده میلیون مشگکل کارمند حل.حله..خانم سخنگو
    • ناشناس IR ۰۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      30 9
      پاسخ
      سلام حقوق بازنشسته بهمن ماه واریزشدولی خبری ازعیدی نبود
      • IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
        0 4
        سلام خیلی عالی دستتون دردنکنه موفق وپیروزباشید
    • خاوری IR ۰۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      60 22
      پاسخ
      چه کسی به کارگران روز مزد ، به دستفروشان ، به کسبه ی بی مشتری و میلیون ها بیکار و فقیر ، عیدی خواهد داد ؟ چرا دولت فقط به فکر کارکنان خودش هست ؟
    • کدخدا IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      19 11
      پاسخ
      چرا عیدی بازنشستگان لشکری پرداخت نشده است
    • ناشناس IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      36 14
      پاسخ
      من کارگرساختمانی روزمزدم شما حقوق ومزایای وعیدی به کارمندهاتون میدهید اونا که همه جوره ساپورت میشوند وحقوق سرماه از اdن طرف من کارگرباید تورم افسار گسیخته و حقوق کم له بشویم زیربارگرانی
    • بهرام IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      64 28
      پاسخ
      چه جالب کارمند مجرد 10میلیون و کارمند یا بازنشسته با چند سر عائله هم 10میلیون چه منطق و انصافی
      • هم وطن IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
        33 15
        یعنی الان عیدی مجرد بشه ۵ تومان مشکل شما حل میشه
      • غلام IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
        3 1
        لااقل عیدی کارمندان با خانواده ۴تا ۵ نفره و بیشتر را ۲۰ میلیون می کردید پول ۴تا لباس شب عیدشون جور بشه
      • شهروند آگاه IR ۰۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
        3 1
        نه هموطن عزیز ما نمیگیم از مجردها چیزی کم بشه ولی به متاهل ها همونطور که قرار بود بابت همسر و فرزندانشون حق عائله مندی در عیدی اضافه بشه
      • متفکر IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
        10 2
        مگه کارمند متاهل بیشتر از کارمند مجرد کار میکنه؟ طبق قانون اساسی حقوق و مزایا باید برپایه شایستگی و ساعت کاری باشه نه عائله و فرزند. بهتره متاهل به خاطر عائله و فرزندش بیشتر کار کنه. یکی از بهترین کارای پزشکیان همینه امیدوارم به زودی حق اولاد و عائله از فیش حقوقی حذف و به جای آن فوق العاده خاص در فیش حقوقی همه کارمندان بیاد
      • IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
        0 1
        مجرد هیچ گناهی نکرد .کار می‌کنه و بیشتر از همه زحمت میکشه
    • کارمند DE ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      37 5
      پاسخ
      دو ماه هست که کالا برگ می دین دومیلیون از حقوق ما کم می کنین با این عیدیها مشکل مردم حل نمیشه
    • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      32 6
      پاسخ
      عیدی واریز نشده
    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      47 6
      پاسخ
      با این حقوق و عیدی تا فقط ۱۰ روز می توان زندگی کرد این چه زندگیست که واسه ما درست کردین
    • باز نشسته IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      21 1
      پاسخ
      بله دو ماه میشه که از حقوق ما حدود ۲ تومان کم میشه کسی هم پاسخگو نیست ،،لااقل با مردم صادق باشین
    • IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      25 1
      پاسخ
      یعنی الان تورم مهار شدمردم عید خوبی دارن!
    • IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      10 2
      پاسخ
      خیلی. جالبه. اقآی.. دولت. کوعیدی. ما۸۷۷۵ملیون. معیشتی. بمامیدهیدقراربودعیدی. باحقوق. واریزشود
    • ایران من IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      20 9
      پاسخ
      بله واریزشداما عیدی من با۴عائله بامجردفرقی نمیکندپس حق همسر وفرزندان کجا رفت
      • IR ۰۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
        1 4
        مگر فرزندانت سرکار هستن
    • ناشناس IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      33 5
      پاسخ
      تورم ۶۰۰ nرصد افزایش حقوق ۲۰ درصد هر گز دخل و خرج با هم جور نیستند .
    • زهرا IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      6 2
      پاسخ
      سلام یعنی پاداش نمیدن
    • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      26 9
      پاسخ
      خودتون روبااین ده تومن کشتیدازبس گفتید!!!گرانی مردم روببچاره کرده
    • هموطن IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      21 4
      پاسخ
      این عیدی دلخشکنکه. دردی ی دوا نمیکنه.وقتی یک کیسه برج سه میلیون برای قشر کارمند آب میخوره.وای بحال اون کارگر.
      • کارگر IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
        0 1
        دولت اصلا فکری به حال ما کارگران بخش خصوصی نمیکنه
    • داریوش IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      24 4
      پاسخ
      واقعا تصمیماتی که در رابطه با نحوه و میزان پرداخت عیدی کارمندان دولت گرفته شده جای تأسف و تأثر دارد. به یکی که ۴ تا فرزند دارد و به یکی دیگر که یکی یا اصلا مجرد است به یک میزان عیدی پرداخت می شود این یعنی اوج عدالت ، چقدر تصمیمات سازنده و دقیقی برای کاهش فشارهای مالی و اقتصادی فرهنگیان دولت گرفته می شود،
      • منصور IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
        2 2
        عزیز کدوم عدالت مگر شما متاهلها از مجرد بیشتر کار میکنید
    • Tk IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      14 7
      پاسخ
      پس بازنشستگان چی؟کارمندان هزار جور مزایا دارند خرج بازنشستگان بیشتر
    • سام IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      12 2
      پاسخ
      عیدی با حقوق بهمن ندادن هنوز ندادن خبری نیست
    • محمد IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      1 0
      پاسخ
      متاسفانه این ماه ۴ میلیون حقوق ما کم شد رسید به ۱۵میلیون
    • احمد IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      1 0
      پاسخ
      چرا عیدی رزمندگان معسر پرداخت نشده
    • اح
      0 1
      پاسخ
      چرا عیدی رزمندگان معسر پرداخت نشده
    • کارگر IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      یارانه مار ا قطع کردین به کی میخواین بدین؟
    • ناشناس IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      پس چرا عیدی برای مدد جوها ومعلول ها ی بهزیستی واریزنکردید؟
    • لیلا IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      2 0
      پاسخ
      تورم ۶۰درصدی و گرانی چند برابری همه چیز .
    • سالاری IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      1 0
      پاسخ
      برای ما پنج تومن اومده نه ده تومن ... برا بقیه همون ده تومن واریز شده یانه ؟
    • کارگر IR ۰۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      1 1
      پاسخ
      فقط کارمندان عزیزدولت حق زندگی دارند ۰۰۰۰۰۰کارگران هیچ
    • IR ۰۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      1 0
      پاسخ
      وقتی خودرویی شده 4 و 5 و 10 و 20 میلیارد تومان حالا 10 میلیون یعنی پول خورد
    • محسن یعقوب زاده US ۰۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بنام خداوند بخشنده من که درآمد کافی ندارم ازکارافتاده هستم معیشتی خانواده ام را نمیتوانم درست کنم عیدی چقدر باشد یا نباشد همه ما که مستمری بگیران بنیاد شهید هستیم از همسر و فرزندانم خجالت میکشم نه ماده 38وماده 16 نداریم لطفاً کمک و مساعدت کنید در این ماه رمضان دعای خیر من و خانواده ام همراه شما عزیزان باشد انشاالله انشاالله
    • رضا IR ۰۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      3 1
      پاسخ
      سلام بخدا ده میلیون برای کفش و لباس یه بچه ابتدایی هم کفایت نمیکنه من کارمند با حقوق ۲۴ میلیون و بدون هیچ مزایایی و دو تا بچه و خرج مادر و یه برادر نمیدونم با این عیدی وحقوق چه گلی به سرم بمالم زیر بار گرانی و تورم له شدیم دیروز یه حلب روغن ۵ کیلوگرفتم دو میلیون و پنجاه هزار تویه هفته پونصد هزار بازم گرانتر شد . از الان افزایش حقوق ۲۰ درصد بی تاثیر شد . خط فقر شده ۷۰ میلیون در ضمن رو عیدی باید حق عائله مندی و فرزندان هم باید اضافه بشه آخه این چه عدالتیه
    • پدرام IR ۰۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      ارزش پول ملی بقدری سقوط کرده که در یک خانواده چندنفری ، با ده میلیون و حتی چند برابر آن چه می شود کرد ؟
    • حمیده IR ۰۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      1 0
      پاسخ
      باتوجه به دوالی سه برابرشدن فیمتهای مایحتاج زندگی مردم وبی ارزش شدن پول ملی درحقیقت عیدی به همان میزان فبل ازشروع دولت پزشکیان است سه میلیون قبل ازشروع دولت چهاردهم ده میلیون قدرت خرید فعلی است و درنتیجه عیدی افزایش نیافته ارزش پول ملی کاهش یافته
    • گل ببو IR ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      دو کلمه هم از مادر عروس بشنویم
    • IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      کسبه ای که یک شبه اجناسشون رو سه برابر قیمت نرخ گذاشتن مالشان حلال است خدا را خوش می آید مردم رو بدبخت کنید حرام است حداقل ۲۰۰ درصد سود کردید بابا خیلی رو میخواد
    • حسن DE ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا اخبارتون مسخرست. عیدی ده میلیون رو اکثرا گرفتند بعد شما دوباره مینویسین عیدی افزایش یافت
    • مهدی IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      من با ماشین کار میکنم راننده اسنپم با کرایه فروردین و هزینه استهلاک بهمن کی به من و همکارام عیدی میده
    • IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      1 0
      پاسخ
      حقوق ۲۰ تومنی که شد قسط و چک با ۱۰ میلیون عیدی لباس برا سه تا فرزندمون بخریم یا کیسه برنج ۵ میلیونی یا گوشت به این گرونی یا.........
    • IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      2 1
      پاسخ
      چرا هر چه را می خواهید به معلمین بدهید در بوق و کرونا می کنید قبل از اینکه بدهید ولی دیگر ارگان ها که کلی پاداش و مزایا دریافت می کنند هیج وقت اعلام نمی شود
    • نجفی IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      قبل از بهمن ماه بوقو کرنا کردید عیدی ۱۰ ملیون هنوز اعلام نکرديد قیمت‌ها ۲ برابر شد اکر پرداخت کنید بازهم اجناس گران‌تر می‌شود ما مثل گوشت قربانی شدیم ای کاش اعلام نمی‌کردید در صورتی که هنوز مبلغی پرداخت نشده

