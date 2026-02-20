زندگی با آیه ها؛ مسابقه «روز دوم» ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از این پویش قرآنی، شرکت‌کنندگان می‌توانند با پاسخ به یک سوال ساده از آیه ۲۵۰ سوره مبارکه بقره، شانس خود را برای برنده شدن جایزه یک میلیون تومانی امتحان کنند.

سوال روز دوم مسابقه پیامکی:

مفهوم آیه ۲۵۰ سوره بقره (ربَّنا اَفرغْ علینا صَبرا و ثَبِّتْ اَقدامنا وَاْنْصُرنا علی القومٍ الکافرین) در کدام گزینه بیان شده است ؟

۱- دنیا و آخرت از آن خداست

۲- دعا جهت افزایش صبر و ثبات قدم

۳- رعایت انصاف

۴- پرهیز از اسراف

جهت شرکت در این مسابقه، عدد مربوط به گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۸۸ ارسال کنید.

به ده نفر از کسانی که پاسخ درست را بدهند، جایزه نقدی یک میلیون تومانی تعلق می گیرد.