به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قدیمی، اظهار کرد:همزمان با پرداخت مستمری بهمنماه، عیدی مستمریبگیران نیز به حساب آنان واریز شد.
وی با اشاره به جامعه آماری تحت پوشش این صندوق افزود: در حال حاضر پنج هزار و ۴۰۰ مستمریبگیر در استان گلستان تحت پوشش صندوق هستند که تمامی آنان مشمول دریافت عیدی و بسته معیشتی شدهاند.
قدیمی در تشریح جزئیات پرداخت عیدی گفت: مستمریبگیرانی که از ابتدای سال جاری تحت پوشش بودهاند، عیدی کامل و معادل سطح یک درآمدی یعنی دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان دریافت میکنند و کسانی که در نیمه دوم سال به جمع مستمریبگیران پیوستهاند، مشمول ۵۰ درصد این مبلغ خواهند بود.
وی با اشاره به بیستمین سالروز تأسیس صندوق خاطرنشان کرد: برای نخستین بار، بسته کمک معیشتی نیز برای مستمریبگیران در نظر گرفته شده که مبلغ آن معادل عیدی پرداختی است و همزمان با مستمری بهمنماه واریز شد.
قدیمی اظهار کرد: تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق بر حمایت از اقشار تحت پوشش، موجب شد تا این پرداختها در زمان مناسب و به صورت هماهنگ انجام شود تا مستمریبگیران در آستانه سال نو از آرامش و حمایت بیشتری برخوردار باشند.
