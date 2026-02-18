نونهالان آذربایجان شرقی قهرمان شیرجه ایران شدند

نخستین روز جشنواره قهرمانی شیرجه کشور دیروز در استخر ٩ دی شیرودی تهران برگزار شد و در رده سنی زیرهفت سال در مسابقات سه متر، متین شفیع اصل و محمدیاسین رحیمیان هر دو از آذربایجان شرقی مشترکا به مقام قهرمانی رسیدند و مدال طلا گرفتند.

بهراد تیموری از تهران هم به مقام سوم دست یافت و در مسابقات یک متر همین رده سنی، محمدیاسین رحیمیان قهرمان و متین شفیع اصل نایب قهرمان کشور شدند و علی جنیدی از استان مرکزی به مقام سوم رسید.

این مسابقات امروز نیز در رده سنی زیر ٩ سال و زیر ١١ سال ادامه پیدا کرد و در یک متر زیر ٩ سال آدرین قلی پور و کسری احمدی هر دو از آذربایجان شرقی به ترتیب به مقام قهرمانی و نایب قهرمانی دست یافتند و

محمد حسین حسینی از تهران به مقام سوم رسید. همچنین در مسابقات سه متر همین رده سنی ادرین قلی پور طلا و المان رضایی نقره گرفتند و محمد حسین حسینی از تهران به مدال برنز بسنده کرد.

نتایج رده سنی زیر ١١ سال هم به شرح زیر به اتمام رسید:

نتایج ۳متر، متین مسکین دل و مهیار شکوهمند هر دو از آذربایجان شرقی به ترتیب به مقام قهرمانی و نایب قهرمانی رسیدند و اریو پدرامی از تهران به مقام سوم رسید و در مسابقات سکوی همین رده سنی نیز مهیار شکوهمند طلا و متین مسکین دل نقره گرفتند وامیر عباس حسین زاده و حامد شکراللهی به صورت مشترک به مدال برنز دست یافتند.