۳ دی ۱۴۰۴، ۷:۴۴

شناگر بجنوردی ۵ مدال طلای جام ولایت را کسب کرد

بجنورد- شناگر نوجوان بجنوردی در مسابقات شنای جام ولایت با کسب پنج مدال طلا خوش درخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره مسابقات شنای جام ولایت به میزبانی استخر شهید هاشمی‌نژاد مشهد و با حضور بیش از ۲۳۰ شناگر از سراسر کشور در قالب ۳۵ تیم برگزار شد.

این رقابت‌ها در ۳۴ ماده تیمی و انفرادی و در دو رده سنی ۱۳ و ۱۴ سال و بالای ۱۵ سال به انجام رسید.

در این مسابقات، ایلیا نودهی شناگر اهل بجنورد و عضو تیم شهید حججی مشهد، با عملکردی درخشان موفق شد عنوان نخست تیمی را کسب کند.

وی همچنین در رده سنی ۱۳ و ۱۴ سال، پنج مدال طلای ارزشمند در مواد ۱۰۰ متر آزاد، ۲۰۰ متر آزاد، ۴۰۰ متر آزاد، ۴×۱۰۰ متر آزاد تیمی و ۴×۱۰۰ متر مختلط تیمی به دست آورد.

