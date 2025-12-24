شناگر بجنوردی ۵ مدال طلای جام ولایت را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره مسابقات شنای جام ولایت به میزبانی استخر شهید هاشمی‌نژاد مشهد و با حضور بیش از ۲۳۰ شناگر از سراسر کشور در قالب ۳۵ تیم برگزار شد.

این رقابت‌ها در ۳۴ ماده تیمی و انفرادی و در دو رده سنی ۱۳ و ۱۴ سال و بالای ۱۵ سال به انجام رسید.

در این مسابقات، ایلیا نودهی شناگر اهل بجنورد و عضو تیم شهید حججی مشهد، با عملکردی درخشان موفق شد عنوان نخست تیمی را کسب کند.

وی همچنین در رده سنی ۱۳ و ۱۴ سال، پنج مدال طلای ارزشمند در مواد ۱۰۰ متر آزاد، ۲۰۰ متر آزاد، ۴۰۰ متر آزاد، ۴×۱۰۰ متر آزاد تیمی و ۴×۱۰۰ متر مختلط تیمی به دست آورد.