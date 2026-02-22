به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامیپناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه پیادهروها جزو اموال عمومی و متعلق به همه شهروندان هستند، اظهار کرد: اصولاً امکان اجارهدادن پیادهروها وجود ندارد اما در برخی موارد مشاهده شده که تعدادی از کسبه، فضای مقابل واحد صنفی خود را بهصورت غیرقانونی در اختیار افراد دیگر قرار میدهند که این اقدام موجب تضییع حقوق عمومی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان میشود.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به پیگیریهای حقوقی انجامشده تصریح کرد: در مواردی حتی شاهد انتشار آگهیهایی در برخی پلتفرمهای داخلی برای واگذاری یا استفاده از پیادهروها بودهایم که مستندات آن به دادستانی تهران ارسال شده و این موضوع از مسیر حقوقی و قضایی در حال پیگیری است. این تخلفات بههیچوجه قابل اغماض نیست و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی ادامه داد: در برخی نقاط، واحدهای صنفی با چیدمان میز، صندلی یا تجهیزات مختلف، پیادهروها را به محل فعالیت تجاری یا پذیرایی تبدیل کرده که تمامی مناطق شهرداری موظف شدهاند نسبت به جمعآوری این موارد و آزادسازی معابر عمومی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به اقدامات انجامشده در فضاهای عمومی شهر گفت: بهعنوان نمونه، در پارک ملت پیش از این شاهد فعالیت گسترده بلالفروشیها و عرضه قلیان بودیم، اما با اجرای طرحهای ساماندهی، این فعالیتها جمعآوری شده و شرایط مناسبی برای استفاده شهروندان فراهم شده است.
اقوامیپناه همچنین به ساماندهی محورهای پرتردد اشاره کرد و افزود: در محورهایی مانند ۱۵ خرداد، میدان تجریش تا ورودی امامزاده صالح (ع) و سایر نقاط پرتردد که فعالیتهای غیرمجاز مشکلات متعددی برای شهروندان ایجاد کرده بود اقدامات ساماندهی آغاز شده و این روند تا دستیابی به نتیجه نهایی ادامه دارد.
