شناسایی فضای انتقال وانت بارهای متخلف سد معبر در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامیپناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، با اشاره به رونمایی از پوسته جدید پرتال اطلاع رسانی شرکت ساماندهی اعلام کرد: این تغییر نخستین گام برای ارائه خدمات آنلاین به شهروندان در حوزه ونکافهها، کیوسکها و روز بازارها به شمار میرود.
اقوامیپناه افزود: در راستای کاهش مشکلات ناشی از حضور دستفروشان در محورهای پرتردد پایتخت از جمله میدان ولیعصر (عج) در منطقه ۶ تهران، برنامهریزی شده است تا ۲۲ بازار در ۲۲ منطقه تهران ایجاد شود. این طرح در نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ساماندهی با اشاره به چالشهای مربوط به سد معبر وانتبارها در خیابانهای تهران گفت: «حدود ۳۵۰۰ وانتبار در سطح شهر شناسایی شدهاند که با سد معبر، مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد میکنند. برای ساماندهی این وضعیت، برخورد با این خودروها با هماهنگی پلیس راهور آغاز شده است و وانتها با پلاک مخدوش یا فاقد پلاک به پارکینگ منتقل میشوند.
وی ادامه داد: برای ساماندهی بهتر، زمینی در جنوب تهران پیشبینی شده تا وانتهایی با گزارش تخلفات بالا یا دارای پلاک مخدوش به آنجا منتقل شوند. این اقدام در نهایت به بهبود وضعیت تردد شهروندان و آرامش در عبور و مرور شهری کمک خواهد کرد.
اقوامیپناه بر ضرورت انضباط مالی و شفافیت در عملکرد شرکت تاکید کرد و گفت: در دوره جدید، شاهد منضبط شدن فعالیتهای مالی و شفافیت در امور مربوط به درآمدها و هزینههای شرکت ساماندهی هستیم.
