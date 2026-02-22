حسین قاسمی در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازبینی یکی از آثار نمایشی در حال تمرین با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز اظهار کرد: همه ساله ویژه‌برنامه‌هایی در رامسر برگزار می‌شود و امسال نیز در کنار اجرای برنامه‌های مرسوم، طراحی ایده‌های نو و خلاقانه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نوروز فرصتی طلایی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری هر منطقه است، افزود: معرفی آیین‌ها، سنت‌ها و داشته‌های فرهنگی رامسر به مسافران داخلی و خارجی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های نوروزی امسال است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر تصریح کرد: برای پوشش سلایق مختلف، برنامه‌هایی متنوع برای گروه‌های سنی گوناگون پیش‌بینی شده و تلاش شده نمایش هویت بومی از مسیر هنرهای نمایشی و موسیقی بیش از گذشته تقویت شود.

قاسمی با اشاره به تولید نمایش «بهار زندگی» گفت: این اثر توسط کارگاه بازیگری تئاترروم زیر نظر مؤسسه فرهنگی‌هنری شمیم معرفت و به نویسندگی و کارگردانی سجاد کریمی و سرپرستی رسول اسماعیل‌زاده تولید شده و ۳۱ بازیگر نوجوان و جوان در آن ایفای نقش می‌کنند.

وی ادامه داد: در این نمایش، جلوه‌هایی از آیین‌های بومی رامسر از جمله کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی محلی، نمدمالی، کشتی گیله‌مردی، رقص‌های آیینی و چوب، موسیقی‌های محلی و آیین خرج‌باربری عروسی‌ها به تصویر کشیده شده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: این اثر پس از طی مراحل تمرین، وارد مرحله بازبینی شده و با تکمیل بخش‌های فنی و آماده‌سازی لباس و تجهیزات، در ایام نوروز در نقاط پرتردد و محل تجمع گردشگران اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی شهرستان افزود: با حمایت شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر نهادهای مرتبط می‌توان تعداد اجراها و سانس‌های بیشتری را برای این نمایش بومی ـ محلی در نظر گرفت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر در پایان تأکید کرد: فرهنگ و هنر علاوه بر بازتاب دغدغه‌های جامعه، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌ها و پیوند نسل‌ها دارد و حضور نوجوانان و جوانان در چنین آثاری، زمینه‌ساز شناخت عمیق‌تر سنت‌ها و انتقال آن به نسل‌های آینده خواهد بود.