۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

نوروز با طعم آیین‌های بومی در رامسر؛ نمایش بهار زندگی اجرا می‌شود

رامسر - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر از تدارک مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی خلاقانه برای ایام نوروز خبر داد و گفت: امسال با محوریت هویت بومی برنامه‌های متنوع اجرا می‌شود.

حسین قاسمی در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازبینی یکی از آثار نمایشی در حال تمرین با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز اظهار کرد: همه ساله ویژه‌برنامه‌هایی در رامسر برگزار می‌شود و امسال نیز در کنار اجرای برنامه‌های مرسوم، طراحی ایده‌های نو و خلاقانه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نوروز فرصتی طلایی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری هر منطقه است، افزود: معرفی آیین‌ها، سنت‌ها و داشته‌های فرهنگی رامسر به مسافران داخلی و خارجی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های نوروزی امسال است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر تصریح کرد: برای پوشش سلایق مختلف، برنامه‌هایی متنوع برای گروه‌های سنی گوناگون پیش‌بینی شده و تلاش شده نمایش هویت بومی از مسیر هنرهای نمایشی و موسیقی بیش از گذشته تقویت شود.

قاسمی با اشاره به تولید نمایش «بهار زندگی» گفت: این اثر توسط کارگاه بازیگری تئاترروم زیر نظر مؤسسه فرهنگی‌هنری شمیم معرفت و به نویسندگی و کارگردانی سجاد کریمی و سرپرستی رسول اسماعیل‌زاده تولید شده و ۳۱ بازیگر نوجوان و جوان در آن ایفای نقش می‌کنند.

وی ادامه داد: در این نمایش، جلوه‌هایی از آیین‌های بومی رامسر از جمله کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی محلی، نمدمالی، کشتی گیله‌مردی، رقص‌های آیینی و چوب، موسیقی‌های محلی و آیین خرج‌باربری عروسی‌ها به تصویر کشیده شده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: این اثر پس از طی مراحل تمرین، وارد مرحله بازبینی شده و با تکمیل بخش‌های فنی و آماده‌سازی لباس و تجهیزات، در ایام نوروز در نقاط پرتردد و محل تجمع گردشگران اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی شهرستان افزود: با حمایت شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر نهادهای مرتبط می‌توان تعداد اجراها و سانس‌های بیشتری را برای این نمایش بومی ـ محلی در نظر گرفت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر در پایان تأکید کرد: فرهنگ و هنر علاوه بر بازتاب دغدغه‌های جامعه، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌ها و پیوند نسل‌ها دارد و حضور نوجوانان و جوانان در چنین آثاری، زمینه‌ساز شناخت عمیق‌تر سنت‌ها و انتقال آن به نسل‌های آینده خواهد بود.

کد خبر 6756424

