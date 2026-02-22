به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی عصر امروز یکشنبه در کارگروه ساماندهی و جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب با اشاره به ارائه گزارش‌های ارائه شده در خصوص وضعیت فعلی ساماندهی سگ‌های بلاصاحب، اظهار داشت: طبق گزارش‌های ارائه شده وضعیت مطلوب است؛ اما بااین‌حال، کاستی‌ها و نیاز به اقدامات بیشتر به‌ویژه در مناطق روستایی مشهود است.

وی با استناد به آمار ارائه شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان، افزود: متأسفانه آمار گزش و آسیب‌های ناشی از حیوانات مضر و بلاصاحب در روستاها نسبت به شهرها بیشتر است که این موضوع ضرورت تمرکز ویژه بر این مناطق را دوچندان می‌کند.

معاون عمرانی استانداری لرستان، از ابلاغ مجدد دستورالعمل جامع ساماندهی سگ‌های بدون صاحب به‌تمامی شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: در حال حاضر، سه شهرستان خرم‌آباد، بروجرد و دورود دارای مراکز فعال جمع‌آوری هستند، اما سایر شهرستان‌ها فاقد چنین مراکزی هستند.

مجیدی، افزود: براین‌اساس مقرر شد ضمن ابلاغ مجدد دستورالعمل کارگروه‌های شهرستانی نیز به ریاست فرمانداری‌ها تشکیل و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وی یکی از مصوبات مهم این کارگروه را موضوع فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی عنوان کرد و افزود: تغذیه غیرمسئولانه حیوانات بلاصاحب توسط شهروندان، اگرچه از روی ترحم و دلسوزی است، اما موجب اختلال در چرخه طبیعی زندگی و افزایش بی‌رویه جمعیت این حیوانات می‌شود. مقرر شد از ظرفیت صداوسیمای مرکز استان برای آموزش و آگاه‌سازی مردم در این زمینه استفاده شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر لزوم ورود جدی شهرداری‌ها به فرایند جمع‌آوری، عقیم‌سازی و واکسیناسیون این حیوانات، تصریح کرد: پس از جمع‌آوری، موضوع غربالگری، تفکیک جنسیتی، عقیم‌سازی و واکسیناسیون با همکاری مجموعه دامپزشکی و علوم پزشکی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مجیدی همچنین از بازدید و ممیزی مجدد مراکز نگهداری موجود توسط مرکز بهداشت خبر داد و گفت: در این بازدیدها، نواقص احتمالی شناسایی و شهرداری‌ها موظف به رفع آنها خواهند بود.

وی تصریح کرد: مقرر شد ظرف مدت یک ماه آینده، جلسه مجددی برای بررسی گزارش‌های تکمیلی و اقدامات انجام شده توسط شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول برگزار شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: امیدواریم با پیگیری‌های مستمر، شاهد ایجاد مراکز استاندارد جمع‌آوری در تمامی شهرستان‌های استان باشیم.