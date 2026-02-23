فعالیت ۲۶ اکیپ دامپزشکی قزوین برای نظارت در ماه رمضان و نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر جوادی در جلسه هماهنگی این طرح با حضور مدیران ستادی و رؤسای ادارات دامپزشکی شهرستان‌های تابعه اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضای جامعه برای خرید فرآورده‌های خام دامی، ۱۱ اکیپ ثابت و ۱۵ اکیپ سیار در دو شیفت کاری بر تولید، نگهداری، حمل‌ونقل و عرضه فرآورده‌ها نظارت خواهند داشت.

وی افزود: گشت‌های خارج از ساعات اداری، بازدیدهای مشترک از مراکز عرضه و رستوران‌ها، نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل، مراکز تولید، قطعه‌بندی و بسته‌بندی فرآورده‌های خام دامی و کشتارگاه‌های دام و طیور در دستور کار قرار دارد. همچنین ناظران شرعی بر رعایت ضوابط حلیت فرآورده‌ها نظارت می‌کنند.

معاون سلامت دامپزشکی قزوین از شهروندان خواست فرآورده‌های خام دامی را تنها از مراکز تحت نظارت تهیه کنند و به تاریخ تولید و انقضای محصولات توجه داشته باشند.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مردم می‌توانند موضوع را از طریق سامانه پاسخگویی دامپزشکی به شماره ۱۵۱۲ گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.