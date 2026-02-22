علی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت تأمین مناسب نان سالم برای شهروندان اظهار کرد: ۱۳ واحد نانوایی که با آرد کامل اقدام به پخت نان می‌کنند، با هدف پاسخگویی بهتر به تقاضای مردم، تا یک ساعت پس از افطار به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی افزود: این تصمیم با توجه به افزایش مراجعات مردمی در ساعات پس از افطار و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط اتخاذ شده تا دسترسی شهروندان به نان کامل بدون ایجاد ازدحام یا کمبود، به شکل مطلوب‌تری فراهم شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه ادامه داد: افزایش ساعات فعالیت نانوایی‌های نان کامل صرفاً محدود به شهر کرمانشاه نیست و در سایر شهرستان‌های استان نیز در صورت تشخیص نیاز، این امکان وجود دارد.

ملکشاهی تصریح کرد: فرمانداران شهرستان‌ها می‌توانند با بررسی شرایط محلی و میزان تقاضا، مراتب نیاز به افزایش ساعات فعالیت شبانه نانوایی‌ها را اعلام کنند تا تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین پایدار نان، به‌ویژه نان کامل به‌عنوان یکی از اقلام مهم در سبد غذایی خانوار، از اولویت‌های این اداره‌کل است و نظارت بر کیفیت پخت و استمرار خدمت‌رسانی نانوایی‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.