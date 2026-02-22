واحدهای سنگکی زنجان تایک ساعت بعد ازافطار مکلف به پخت و عرضه نان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله زمانی با اشاره به تمهیدات صورت گرفته در کارگروه گندم آرد و نان استان زنجان در خصوص فعالیت واحدهای نانوایی بربری و سنگک در ماه مبارک رمضان اعلام کرد: واحدهای سنگکی و بربری شهر زنجان در روزهای تعطیل و تا یک ساعت بعد از افطار می‌بایست نسبت به پخت و عرضه نان اقدام کنند.

وی افزود: پیرو تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه گندم آرد و نان استان مبنی بر تخصیص سهمیه مازاذ به واحدهای نانوایی بربری و سنگک سطح شهر زنجان در ماه مبارک رمضان تمام واحدهای نانوایی مذکور در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به روزه‌داران در ایام ماه مبارک رمضان و پیشگیری از هرگونه مشکل در تامین نان شهروندان می‌بایست با برنامه‌ریزی‌ها در روزهای تعطیلی و تا یک ساعت بعد از افطار نیز نسبت به پخت و عرضه نان اقدام نمایند.

مدیرکل غله استان زنجان تاکید کرد: هرگونه تعطیلی غیر مجاز و خودسرانه از سوی واحدهای نانوایی موصوف تخلف محسوب شده و مسئولیت پیامدهای ناشی از آن بر عهده متصدی است.

زمانی همچنین با اشاره به اهمیت نظارت در روند خدمات رسانی نانوایان به شهروندان ابراز امیدواری کرد تا با حضور مستمر بازرسان ارگان‌های ذی‌صلاح در واحدهای نانوایی؛ جریان خدمت به مردم به نحو احسن تا ایام منتهی به پایان سال ادامه یابد.