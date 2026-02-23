۴ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۲۳

تأیید صلاحیت ۴۸۷۵ نفر از داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر تهران

فرماندار تهران از تأیید صلاحیت ۴۸۷۵ نفر معادل ۹۶.۸ درصد از داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوش‌ اقبال فرماندار تهران، با اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران در هیئت نظارت شهرستان اظهار کرد: در مجموع ۵۰۵۶ نفر در این فرآیند ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد ۱۷ نفر انصراف دادند و در نهایت ۵۰۳۹ نفر به‌عنوان ثبت‌نام‌کنندگان قطعی مورد بررسی قرار گرفتند.

وی افزود: بر اساس نتایج بررسی‌های انجام‌شده توسط هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان، صلاحیت ۴۸۷۵ نفر معادل ۹۶.۸ درصد از داوطلبان تأیید و در مقابل، ۱۶۴ نفر معادل ۳.۲ درصد مشمول عدم احراز صلاحیت شدند.

فرماندار تهران با اشاره به روند رسیدگی به اعتراضات داوطلبان تصریح کرد: داوطلبانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته است، می‌توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه چهارم اسفندماه با مراجعه به فرمانداری، اعتراض خود را ثبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی شکایات و اعتراضات ثبت‌شده برای بررسی مجدد به هیأت نظارت استان تهران ارسال خواهد شد و نتایج بررسی این اعتراضات حداکثر تا هشتم اسفندماه به فرمانداری اعلام می‌شود.

خوش‌اقبال تأکید کرد: فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در چارچوب قوانین و با رعایت کامل ضوابط قانونی انجام شده و رسیدگی به اعتراضات نیز با دقت و شفافیت پیگیری خواهد شد.

