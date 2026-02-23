نام نویسی ۷۱۶ داوطلب برای انتخابات شوراهای دامغان

علیرضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، از نام نویسی ۷۱۶ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان دامغان خبر داد و ابراز کرد: ۶۱ نفر معادل ۹ درصد از داوطلبان خانم و ۶۵۵ نفر معادل ۹۱ درصد آقایان هستند.

وی از اقبال بیشتر نامزدهای انتخاباتی در انتخابات پیش رو نسبت به ادوار گذشته شوراهای اسلامی دامغان خبر داد و افزود: تعداد داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان دامغان در سال جاری در قیاس با انتخابات شوراهای ششم، ۲۰ درصد بیشتر شده است.

فرماندار دامغان با بیان اینکه ۳۶۸ نفر در بخش مرکزی و ۳۴۸ نفر در بخش امیر آباد نام نویسی کرده اند، گفت: در بخش مرکزی ۱۰ درصد معادل ۳۵ نفر را خانم ها و ۳۳۳ نفر معادل ۹۰ درصد را خانم ها تشکیل می دهند همچنین ۲۶ نفر معادل هفت نفر در بخش امیر آباد خانم و ۳۲۲ نفر معادل ۹۳ درصد آقا هستند.

نوچه ناسار با بیان اینکه تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای دوره جدید در بخش امیریه نسبت به شورای ششم ۲۲ درصد و در بخش امیریه ۱۷ درصد بیشتر شده است، تاکید کرد: ۲۳۳ نفر معادل ۳۳ درصد از داوطلبان به صورت حضوری و ۴۸۳ نفر معادل ۶۷ درصد هم به صورت مجازی و با مراجعه به وبسایت وزارت کشور، ثبت نام خود را انجام دادند.

وی با بیان اینکه ۱۷۰ نفر از داوطلبان معادل ۱۸ درصد دارای سابقه جانبازی ایثارگری و ۵۴۶ نفر معادل ۸۲ درصد فاقد این سابقه هستند، افزود: در مجموع یک نفر از داوطلبان دارای مدرک دکترا، ۲۶ نفر کارشناسی ارشد، ۱۱۴ نفر کارشناسی، ۳۵ نفر کاردانی، پنج نفر حوزوی، ۱۲۶ نفر دیپلم و ۴۰۹ نفر نیز تحصیلات زیر دیپلم دارند.

فرماندار دامغان درباره تفکیک سنتی ثبت نامی ها هم توضیح داد: ۲۹ نفر از داوطلبان زیر ۳۰ سال، ۴۶ نفر بین ۳۰ الی ۳۵ سال، ۸۹ نفر بین ۳۵ الی ۴۰ سال، ۱۰۱ نفر بین ۴۰ الی ۴۵ سال، ۱۰۲ نفر بین ۴۵ الی ۵۰ سال، ۹۷ نفر بین ۵۰ الی ۵۵ سال، ۹۳ نفر بین ۵۵ الی ۶۰ سال، ۷۹ نفر بین ۶۰ الی ۶۵ سال، ۵۱ نفر بین ۶۵ الی ۷۰ سال، ۱۷ نفر بین ۷۰ الی ۷۵ سال و ۱۲ نفر هم بالای ۷۰ سال سن دارند.