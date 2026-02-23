به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر دوشنبه در نشست ستاد خانواده و جوانی جمعیت استان با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره روند پرداخت تسهیلات مرتبط با ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: برخی بانک‌های خصوصی استان در انجام تعهدات خود مطابق با سهمیه‌های ابلاغی عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند و لازم است در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به جبران عقب‌ماندگی‌ها اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه اجرای سیاست‌های حمایت از خانواده نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است، افزود: تحقق اهداف جمعیتی بدون هماهنگی و انسجام میان نهادهای مرتبط امکان‌پذیر نیست و همه مجموعه‌ها باید مسئولیت‌های خود را با جدیت دنبال کنند.

استاندار گلستان همچنین به اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح در حوزه جمعیت اشاره کرد و گفت: امروز بخشی از فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در تلاش است تصویری ناکارآمد از اقدامات نظام ارائه دهد، در حالی که خدمات گسترده‌ای در این حوزه انجام شده است. بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید با تولید محتوای دقیق و هدفمند، دستاوردها و برنامه‌های حمایتی را برای مردم تبیین کنند.

طهماسبی نقش بانوان، مدیران حوزه اجتماعی و فعالان فرهنگی را در پیشبرد سیاست‌های خانواده‌محور مؤثر دانست و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی برای فرهنگ‌سازی در زمینه تسهیل ازدواج و ترغیب به فرزندآوری ضروری است و باید به‌صورت منسجم در دستور کار قرار گیرد.